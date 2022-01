Amici, Cosmary provoca Albe: Serena gelosissima sbotta e reagisce malissimo | VIDEO

La ballerina Cosmary, nuova allieva del programma Amici, provoca spudoratamente Albe. La sua ragazza Serena perde la testa e reagisce nel peggiore dei modi. Tutti i dettagli.

All’interno della casetta del programma i giovani allievi talentuosi hanno creato svariati legami, non solo d’amicizia. Iniziano a sbocciare infatti anche i primi coinvolgimenti amorosi che presto sfoceranno in delle vere storie d’amore. Alcuni allievi hanno già instaurato un ottimo rapporto ed iniziano a coltivare un’amara gelosia fra loro. La prima coppia sbocciata nel rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, è proprio quella formata dal cantante Albe e dalla ballerina Serene. La loro unione ha suscitato un’incredibile interesse nel pubblico affezionato al talent, il quale non si perde un solo secondo mandato in onda.

Come ben saprete però il loro posto nella scuola non è garantito a tutti gli effetti poiché le cose potrebbero mutare da un momento all’altro. Tutto è determinato dal comportamento dei ragazzi ed ovviamente dall’impegno che mettono nello svolgere i vari compiti a loro assegnati. I ragazzi infatti non devono solo dimostrare costantemente di avere del notevole talento per poter continuare questo fantastico percorso. Devono infatti dar modo di pensare che sono degli adolescenti maturi e volenterosi, pronti a portare a termine ogni compito viene loro assegnato, faccende domestiche comprese.

La ballerina Cosmary fa perdere la testa a Serena per via di una provocazione rivolta ad Albe

Come ben saprete non sono ammessi ritardi, violazione delle svariate regole a loro imposte ed inoltre mancanze di compimento dei lavori a loro assegnati. Non è di certo la prima volta che sentiamo qualche rimprovero dalla conduttrice, la quale cerca di tutelarli in tutto e per tutto ma pretende rispetto e buona educazione. In questa edizione sono stati squalificati già due studenti per maleducazione e pigrizia. Il posto della scuola è bramato da molti, per questo infatti chi lo ha già ottenuto deve dimostrare di meritarselo.

In questi ultimi giorni gli allievi sono notevolmente impegnati, fra le varie prove e le grandi pulizie non hanno un attimo di riposo. Tutti insieme collaborano per mantenere al meglio l’ambiente della casetta. Mentre tutti svolgevano le pulizie infatti, i diretti interessati erano in cucina per spolverare e riordinare gli utensili.

Potrebbe interessarti anche: Elena e LDA litigio senza fine e Cosmary si mette in mezzo “Tra 2 fuochi roventi” | VIDEO

Pulendo un mobile situato ad una media altezza, Cosmary ha invitato Albe nella pulizia perché secondo quest’ultima il mobile era riposto troppo in alto per lei. Ha inoltre proposto che avrebbe potuto prenderla in braccio così da poterlo pulire lei stessa. Serena, sentendo le richieste della ragazza, si è ingelosita notevolmente.

Cosmary provoca Albe e Serena esplode 💣🔥 pic.twitter.com/YdusTTSj9N — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 8, 2022

Per non far avvicinare troppo il ragazzo, poiché quella richiesta le è parsa del tutto inappropriata, ha deciso di adempiere lei al compito. Ha infatti preso in braccio la ragazza e l’ha mantenuta per tutto il tempo necessario, allontanando così il ragazzo. La ballerina non ha potuto far a meno di scoppiare in una fragorosa risata poiché in realtà lei stava solo scherzando e mai si sarebbe aspettata questa sua reazione.