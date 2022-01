Il Volo, Piero Barone non ne può più: “Non ce la faccio” | Fan preoccupatissimi

Il famoso cantante del famigerato trio de “Il Volo” non riesce più a farcela. Le parole di Piero Barone commuovono tutti. Ecco cosa si cela dietro le sue malinconiche confessioni.

I tre cantanti con il passare degli anni hanno ottenuto un successo del tutto inaspettato. Sorprendendo tutti con le loro angeliche ma allo stesso tempo possenti voci, hanno stregato l’interno pubblico che oggi li acclama come delle star internazionali. Hanno scalato velocemente i gradini del successo raggiungendo l’apice della loro carriera in pochissimi anni. Il loro talento ha fatto sì che diventassero un trio conosciuto in tutto il mondo. I loro brani risuonano delle case della gente sparsa in tutto il Globo.

Questi sono stati anni difficili, soprattutto per noi italiani. Per questo motivo infatti hanno cercato di dare del loro meglio per tutti i loro fan. Un altro successo si aggrega a quelli già accumulati prima d’ora. I giovani talenti sono perfino sbarcati nel mondo del cinema continuando però a coltivare la loro principale passione, ovvero trasmettere emozioni uniche attraverso la musica. Il film è stato mandato in onda su Canale 5, “Un amore così grande”, quest’ultimo ha ottenuto un successo clamoroso. Loro ovviamente hanno interpretato il ruolo da protagonisti indiscussi.

Piero Barone si confida ed ammette di non farcela più, i fan sono notevolmente preoccupati

Nel film li vediamo imbattersi in un cantante russo, Vladimir, che tenta di sfondare nel mondo della musica. Insomma il tutto arricchisce notevolmente la loro carriera. Grazie anche all’incredibile film, il loro nome è ormai sulla bocca di tutti ed i fan tentano in goni modo di scoprire più sfaccettature possibile nei loro confronti. D’altronde è risaputo, la vita di un personaggio famoso non spazio per la privacy. Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno deciso di deliziare il pubblico raccontando vari dettagli della loro vita privata, compresa quella sentimentale.

Gianluca infatti ha da poco confessato il suo amore nei confronti di Eleonora, ovvero la figlia di Vittorio Storaro. A seguire le intenzioni del collega è proprio Ignazio. quest’ultimo infatti ha reso pubblica la sua relazione amorosa con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. A differenza loro però, il cantante, non ha potuto rivelare molto poiché la sua vita sotto questo aspetto non va affatto a gonfie vele.

Negli anni passati lo abbiamo visto in compagnia di molte donne, come ad esempio la figlia di Massimiliano Allegri o perfino Veronica Ruggeri. Attualmente però il ragazzo si ritrova single e del tutto spensierato anche se vorrebbe attivare nuove dinamiche. In un’intervista ha infatti affermato:

“L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no.”

Queste sono le parole del cantante, dette quasi con un tono malinconico e primo di speranza.