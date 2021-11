Da tempo si parla di un cambiamento incredibile per un componente de Il Volo. Stiamo parlando di Gianluca Ginoble che è finalmente uscito allo scoperto.

Gianluca Ginoble non è più un ragazzino, infatti, la sua vita è cambiata completamente. Oggi è un uomo e già da diverso tempo ha deciso di dare una svolta alla sua vita, confessando a tutti un particolare della sua vita privata molto importante: scopriamo cosa ha raccontato.

Il Volo, la confessione di Gianluca Ginoble

Già da tempo si vociferava che il componente del gruppo Il Volo, non fosse più solo, infatti, da poco Gianluca Ginoble ha deciso di uscire allo scoperto recentemente proprio nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo.

Il cantante ha svelato finalmente di essere fidanzato, rivelando: “Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”. Una rivelazione che voleva fare già da molto tempo, ma che ha deciso di svelare in quel momento: “Stiamo insieme da un po’ e tra l’altro si chiama anche come mia madre, vedi?”.

Il Volo è un gruppo molto famoso e i fan sono sempre molto curiosi sulla loro vita privata. Ma non tutti sanno che Gianluca è stato già fidanzato in passato, infatti, è stato legato a Pasqualina Sanna, ex pupa de “La Pupa e Il Secchione”. Inoltre, parecchio tempo fa, ha avuto un flirt con la bellissima Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger. Però ora è il momento di conoscere meglio la sua nuova compagna: scopriamo chi è.

Chi è la fidanzata del cantante de Il Volo

La ragazza che ha rubato il cuore di Gianluca si chiama Eleonora Venturini Storaro e come abbiamo anticipato in precedenza ha lo stesso nome della mamma di Gianluca. La ragazza è una designer e suo nonno era il famoso Vittorio Storaro. Ha studiato presso l’Università La Sapienza di Roma e successivamente ha frequentato l’Istituto Marangoni di Milano.

Purtroppo su di lei non abbiamo molte informazioni, dato che cerca sempre di tutelare al cento per cento la sua privacy, anche perché la sua dolce metà è sempre al centro dei riflettori. Al momento non ci sono ancora foto della coppia ma siamo sicuri che non mancherà l’occasione: giovani, belli, famosi e innamorati, stanno vivendo un periodo d’oro.