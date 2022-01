Carlo Conti: età, altezza, figli, moglie, abbronzatura e vita privata

Chi è Carlo Conti? Conosciamo meglio il conduttore e scorpiamo qualcosa in più sulla sua vita privata, sul lavoro e sull’amore.

Chi è Carlo Conti?

Carlo Conti nasce il 13 marzo del 1961 a Firenze. Nasce sotto il segno zodiacale dei pesci ed è alto 1,75. Cresce felicemente nella sua bellissima famiglia, ma a 18 anni purtroppo e colpito dalla perdita del suo papà. Visti i periodi difficili, la mamma di Carlo si è trovata costretta a fare più lavori per sfamare Carlo e tutta la famiglia. Ma le sciagure per la famiglia non finiscono qui, fu colpito nel 1966 dall’alluvione che colpì Firenze in quegli anni. Lo stesso conduttore infatti ha raccontato in diverse interviste di ricordare ancora l’odoro forte del fango che spazzò via tantissime case. Nonostante i momenti difficili, Carlo riesce a diplomarsi in ragioneria e una volta conclusa la maturità lavoro in banca.

Il lavoro che gli permetteva di guadagnare dei soldi però non lo soddisfaceva per niente e per questo qualche tempo dopo decide di licenziarsi. La fortuna però lo ha assistito, infatti Carlo iniziò a condurre uno dei suoi primi programmi alla radio. Da allora il grande successo che lo accompagna ancora oggi.

Carlo conti Carriera

Carlo dopo il licenziamento alla banca, inizia ad avere un grande successo nel mondo dello spettacolo proprio nel 1977 conducendo Radio Firenze Nuova e non solo. Qualche anno dopo inizia ad avere successo anche nel mondo della televisione esordendo infatti nel 1982a Ciak per un artista domani. Da quel lontano anno inizia la sua grande carriera, iniziando a condurre programmi di grande successo come Domenica In e Raccomandati.

Un altro successo lo avrà nel 2004 con Miss Italia e successivamente diviene anche il volto fisso di L’anno che verrà. Ma la sua carriera è costellata da tantissimi successi uno dei più significativi è sicuramente la conduzione del Festival di Sanremo per poi finire a Ora o mai più, L’Eredità.

Chi è la moglie di Conti?

A quanto pare Carl oltre a dedicare la sua vita alla carriera, ha lasciato un piccolo spazio anche per l’amore. In particolare l’amore è scoccato nel 2012 con Francesca Vaccaro conosciuta a Domenica In.

La loro storia d’amore dura ormai da diversi anni e dalla loro unione è nato il loro piccolo Matteo nel 2014.

Perchè Carlo Conti ha la pelle scura?

Il conduttore da anni è preso di mira soprattutto dai suoi colleghi per il colore della sua pelle per niente naturale. In molti infatti hanno ipotizzato che il suo colore fosse dovuto ad un buon fondotinta scuro o semplicemente ad ore di sole anche nei periodo freddi.

In realtà quello che in molti non sanno è che il conduttore ama avere tutto l’anno un colorito molto scuro ed è per questo che preferisce sottoporsi a lampade in alcuni centri specializzati di fiducia. Il conduttore ama infatti avere quel colorito sempre abbronzato e non sopporta assolutamente essere leggermente più pallido di come appare.