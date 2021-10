Tale e Quale Show, quanto guadagna Carlo Conti? La cifra da capogiro

Sapete quanto guadagna Carlo Conti? Il re della RAI ha uno stipendio da capogiro! Ecco tutti i dettagli.

Carlo Conti è tra i conduttori più amati del piccolo schermo. Ma sapete quanto guadagna il presentatore di Tale e quale show? Ve lo diciamo noi!

Carlo Conti, uno showman a 360°

Carlo Conti è tra conduttori italiani più amati del piccolo schermo. Attuale presentatore di Tale e quale show inizia la sua carriera nel lontano 1977 quando dopo il suo licenziamento in banca inizia a lavorare a radio Firenze nuova.

Insieme agli amici di una vita, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello metterà poi in piedi un trio comico che avrà molto successo portando i loro spettacoli addirittura a New York. In televisione esordisce nel 1982 con la partecipazione a Ciak per un artista domani.

Presenterà poi altri programmi di successo come Domenica in e i Raccomandati. È anche il fortunato conduttore di diverse edizioni di miss Italia e dell’anno che verrà. Ha condotto anche il festival di Sanremo facendo anche da direttore artistico.

E’ sposato con Francesca Vaccaro che ha conosciuto durante il programma Domenica in che lui stesso conduceva. I due hanno un figlio di nome Matteo nato nel febbraio del 2014. Attualmente è il conduttore di Tale e quale show.

Quanto guadagna Carlo Conti

Carlo Conti è il presentatore del fortunato programma Tale e quale show in onda su Rai 1. Il format piace tantissimo ai telespettatori italiani che attendono con ansia ogni anno l’inizio di questa trasmissione.

L’obiettivo del programma è far esibire personaggi famosi che dovranno interpretare non soltanto con trucco e parrucco ma anche con la voce, altri cantanti di fama nazionale e internazionale.

Carlo Conti ha una carriera artistica molto lunga alle spalle, possiamo dunque affermare che avrà messo da parte un gruzzoletto piuttosto cospicuo. Ma entrando un po’ più nei dettagli, quanto guadagna Carlo Conti?

Secondo alcune indiscrezioni, lo stipendio di Carlo Conti si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro. Questa cifra non è ufficiale e non è stata confermata dal diretto interessato. La cifra in realtà potrebbe essere ancora maggiore perché lo stipendio cambia anche a seconda della tipologia del programma e del numero di puntate.