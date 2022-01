Can Yaman, tutto su di lui: età, altezza, fidanzata, lavoro e Instagram

Can Yaman è sicuramente uno degli attori stranieri maggiormente amato nel nostro paese negli ultimi tempi, scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Chi è Can Yaman?

Classe 1989, Can Yaman nasce ad Istanbul l’8 novembre ed è alto 1.83. Frequenta il liceo Italiano ad Istanbul dove si distingue come uno tra gli studenti migliori dell’intera scuola. Subito dopo Can si trasferisce negli States grazie ad un programma di scambio per studenti. Nel 2012 ha conseguito la laurea in giurisprudenza proprio negli Stati Uniti, precisamente all’Univeristà Yedipete. Ha quindi iniziato a lavorare come avvocato presso vari studi. resosi conto che il lavoro di ufficio non faceva per lui, Yaman ha poi svoltato completamente la sua vita dedicandosi alla sua grande passione per la recitazione e facendone il suo mestiere.

Can Yaman carriera televisiva.

il primo grande successo in questo senso arriva con la magistrale interpretazione del personaggio di Ferit Aslan in “Bitter Sweet” serie Tv tra l’altro anche molto seguita in Italia che regala all’attore turco una grande popolarità anche nel nostro paese. Can ha poi interpretato anche Can Divit in Erkenci Kus, presentato nel nostro paese con il titolo di Daydreamer, Le Ali del Sogno.

Con Daydreamer, la popolarità di Can in Italia è aumentata esponenzialmente. Lo stesso Yaman, durante alcune interviste concesse nel nostro paese, ha dichiarato che mai si sarebbe aspettato un successo così grande nel nostro paese. Can Yaman ha anche interpretato Ozgur nella serie Tv Mister Wrong.

Chi è la fidanzata di Can Yaman?

L’attore turco Can è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata ed in particolare le sue relazioni amorose. Nonostante siano state ipotizzate tantissime relazioni e flirt dell’attore turco con svariate donne, soltanto alcune di queste sono state confermate.

La più recente relazione di Can degna di nota è sicuramente quella con la giornalista sportiva Diletta Leotta, relazione che è stata anche ufficializzata da Yaman tramite i suoi seguitissimi canali social e sembra che abbia anche chiesto a Diletta Leotta di sposarlo. I due si sono anche trasferiti a Roma per un certo periodo. Purtroppo la coppia ha deluso le aspettative dei migliaia di fan di vederli coronare il loro sogno d’amore. La relazione tra Can e Diletta si è infatti interrotta dopo pochi mesi.

Oltre a Diletta Leotta Can è stato legato sentimentalmente a Maria Giovanna Adamo e sono anche corse voci mai confermate su una sua presunta relazione con la collega Demet Ozdemir. Attualmente non sappiamo se sia single o meno, nulla traspare dal suo account Instagram dove posta spesso foto e stories della sua quotidianità e comunica assiduamente con i suoi numerosissimi fans.