Diletta Leotta, addio definitivo a Can Yaman: chi ha preso il suo posto

Diletta Leotta ha finalmente dimenticato il suo ex fidanzato Can Yaman? La famosa giornalista sportiva è stata avvistata insieme ad un giovanissimo modello: scopriamo di chi si tratta.

Dopo la recente rottura con l’attore turco, Diletta Leotta sembra aver ritrovato la serenità con un ragazzo molto giovane che fa il modello: conosciamolo meglio.

Diletta Leotta ha dimenticato Can Yaman

Secondo alcuni rumors Diletta Leotta avrebbe già una nuova relazione amorosa dopo la rottura con Can Yaman. L’attore turco ormai sarebbe solamente un lontano ricordo. I due si sono lasciati la scorsa estate per via della troppa esposizione mediatica, a raccontarlo è stata proprio lei durante un’intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

I fan della coppia hanno sperato in un ritorno di fiamma, ma non c’è stato nulla da fare, il loro rapporto è irrecuperabile. Sempre secondo alcune indiscrezioni, anche Can Yaman avrebbe una nuova fidanzata di nome Maria originaria della Campania.

Purtroppo non abbiamo molte informazioni sulla giovane dato che non appartiene al mondo dello spettacolo, a differenza della nuova presunta fiamma della giornalista sportiva siciliana. Conosciamo meglio il giovane che ha fatto perdere la testa a Diletta, lui si chiama Giacomo Cavalli.

Da chi è stato sostituito Can Yaman?

Questo gossip bomba è stato rivelato da Dagospia. La notizia è diventata subito virale e ha fatto impazzire già i fan della Leotta. Il ragazzo sarebbe un modello e come vi abbiamo già anticipato si chiama Giacomo Cavalli.

Classe 1993 e lavora nel mondo della moda già da diverso tempo. Ha iniziato ad appassionarsi a questo mondo, dopo essere stato notato da un talent scout in aeroporto, anche se ha sempre desiderato diventare un manager in futuro.

Giacomo e Diletta, oltre ad essere stati avvistati più volte insieme in questo ultimo periodo, possiamo notare che si seguono a vicenda su Instagram. Un indizio che non è passato affatto inosservato.

Intanto, Diletta e Giacomo non hanno né confermato e né smentito le voci su questa presunta relazione, proprio come era accaduto durante gli inizi della frequentazione tra lei e il noto attore turco. Per scoprire cosa accadrà non ci resta che attendere altri indizi su questo nuovo amore.