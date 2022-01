By

Scoop clamoroso sull’evolversi degli eventi al GF Vip 6, un ex vippone verrà ripescato e lei si aggiudicherà la vittoria del reality. Tutto pianificato da Alfonso Signorini.

Questa sesta edizione del Grande Fratello ha suscitato innumerevoli sospetti, perfino gli stessi telespettatori si sono accorti del misfatto. Tutti i concorrenti del reality attualmente stanno seguendo un percorso diverso per ognuno di loro. C’è infatti chi pensa a creare dinamiche con delle nuove storie d’amore così da poterle trattare poi in serata e chi invece pensa creare scompiglio. Così facendo tutti suscitano l’interesse di una parte del pubblico, questo piano ha un solo scopo: cercare di intrattenere più gente possibile.

Gli ascolti, seguendo questo piano, hanno una buona probabilità di raggiungere cifre da capogiro. Tutto ciò che viene fatto e ripreso ha in realtà un suo perché, nulla si affida al caso o alle coincidenze. Perfino la squalifica dei concorrenti stessi è pianificata dagli stessi autori del programma. Questi seguono una tabella di marcia nel disperato tentativo di rendere più accattivante, e quindi più interessante, il programma. Ovviamente i concorrenti sono a conoscenza del dettagliato schema del reality, conoscono semplicemente il loro copione.

Ex vippone verrà ripescato così da mettere in luce lei e portarla fino alla vittoria definitiva del GF Vip 6

Come ben saprete in questi ultimi mesi abbiamo assistito ad innumerevoli episodi che ci sono apparsi ambigui e letteralmente sconvolgenti. Inizialmente abbiamo avuto a che fare con il triangolo amoroso dettato da Alex Belli e Soleil. I due, insieme agli interventi della moglie di lui Delia Duran, hanno creato infinite dinamiche su cui poi gli autori hanno potuto marciare e presentare in puntata. Lo stesso Alfonso Signorini ha sfruttato molto i fatti accaduti nella casa.

Da quando Belli però ha abbandonato di sua spontanea volontà la casa del Grande Fratello Vip. Gli autori sono rimasti del tutto sconvolti. Hanno quindi pensato ad un modo per rianimare la situazione ormai in decadenza. Secondo quanto si vocifera, un ex concorrente potrebbe essere ripescato dopo l’entrata della moglie. Il tutto fa pensare che si tratti di Alex Belli e Delia Duran.

Potrebbe interessarti anche: Alex Belli, Alfonso lo smonta: “Porta le lentine per gli occhi colorate” | VIDEO

Secondo quanto riportato sulle Instagram Story di Deianira Marzano, il tutto è stato pensato ed ideato per far apparire Soleil fragile agli occhi dei telespettatori. Soleil quindi, grazie all’entrata dei due, otterrà il supporta del pubblico e riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria. A quanto pare Signorini pensa proprio a tutto!