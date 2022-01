Alex Belli, Alfonso lo smonta: “Porta le lentine per gli occhi colorate” | VIDEO

Mentre la moglie, Delia Duran, si prepara a fare il suo ingresso nella casa del Gf Vip 6, Alex Belli partecipa in trasmissione collegandosi da casa e Signorini gli fa notare una cosa.

Nonostante sia stato squalificato dalla casa del Gf Vip, Alex Belli continua a far parlare di se. Questa volta, per i suoi occhi.

Alex Belli fa ancora parlare di se

Nella scorsa diretta del Gf Vip 6, Alfonso Signorini ha fatto un’insinuazione particolare nei confronti di un ex concorrente. Si tratta di Alex Belli che continua a far parlare di se. In qualità di ex concorrente, infatti, Belli partecipa come ospite alle dirette. Nella puntata di lunedì, però, l’attore era in collegamento da casa.

Il pubblico, e probabilmente anche lui, non fa altro che attendere un ingresso che aggiungerà un po’ di pepe alle dinamiche della casa. Sua moglie Delia, infatti, dovrà entrare come concorrente del Gf Vip 6. Tutti si aspettano che ci saranno fuoco e fiamme con Soleil. Staremo a vedere.

Intanto, prima che Delia andasse in quarantena (obbligatoria per chi vuole entrare nella casa e non essere portatore di covid per se stessi e per gli altri concorrenti), sembra che la coppia abbia trovato una nuova verve. Dopo i primi litigi iniziali, ripresi anche da diversi paparazzi, la coppia non ha fatto altro che ostentare una ritrovata passione.

Porta le lentine colorate?

La frecciatina lanciata da Alfonso Signorini all’attore in collegamento da casa è stata sui suoi occhi:

“Alex Belli per l’occasione ha indossato anche le lentine colorate”.

L’ex attore di Centovetrine ha risposto con una risatina ma a molte persone del pubblico un tarlo nell’orecchio è stato messo. Del resto, gli occhi blu dell’attore, in molte fotografie che girano in rete sembrano a volte più chiari e altre più scuri.

Ma che battuta fai Alfonso? pic.twitter.com/qw6udh8n3u — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 3, 2022

Qualunque sia il colore degli occhi dell’attore, lui avrà sempre un seguito di fan (soprattutto di sesso femminile) sostanzioso e consistente per via del suo aspetto fisico che non lascia certo indifferenti. Staremo a vedere quali saranno le dinamiche che si creeranno nella casa con l’ingresso di sua moglie.