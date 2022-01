La principessa Jessica Selassiè non ci sta più alle angherie subite nella casa del Gf Vip e fa una dichiarazione che potrebbe spaventare gli altri. Vediamo cosa è successo.

Jessica, la maggiore delle tre princess in gara al Gf Vip, ha più volte mostrato segni di cedimento. Stavolta, però, sembra essere più forte che mai.

Un comportamento inaccettabile per il pubblico Gf Vip

Stavolta, a dire la sua contro Katia Ricciarelli arriva un’altra vippona del Gf Vip. Già da qualche giorno la princess ha affermato di voler lasciare la casa del Gf Vip se la Ricciarelli non sarà punita. Per questo, ed altri motivi, la puntata di questa sera, venerdì 7 gennaio, in diretta del Gf Vip, potrebbe rivelarsi difficile da condurre per Alfonso Signorini.

Alcuni vipponi sostengono, infatti, che la Ricciarelli stia godendo, all’interno della casa, di una protezione particolare da parte della produzione che, di fatto, non sta prendendo contro di lei alcun provvedimento. L’ultima affermazione, percepita come razzista da Lulù Selassié è stata la frase pronunciata dalla cantante:

“Vai a scuola al tuo paese”.

Una battaglia, quella contro il soprano che Miriana Trevisan sostiene di avere iniziato lei.

LEGGI ANCHE -> Gf Vip, lo share di canale 5 alle stelle: “Guardate cosa stanno facendo a Jessica” | Mai così in alto

L’ultimatum di Jessica

Jessica Selassié, seduta al tavolo per consumare i pasti, insieme alla sorella Lulù e Giacomo Urtis ha lanciato un ultimatum. Prima di farlo, però, la princess ha ricordato la squalifica dello scorso anno di un altro vippone. Si trattava di Fausto Leali che venne squalificato per aver violato il regolamento dicendo qualcosa che non poteva essere detto.

Secondo lei, il cantautore venne cacciato dalla casa per molto meno rispetto a ciò che Katia Ricciarelli sta facendo uscire dalla sua bocca in questa edizione. Per questo motivo, la princess ha affermato che, se non dovessero essere presi dei seri provvedimenti nei confronti della cantante, durante la diretta di venerdì compirà un gesto plateale.

LEGGI ANCHE -> Principesse Selassié, il misterioso intreccio con Berlusconi | Terremoto Reale

In pratica, ha affermato di far succedere un casino, alzandosi in piedi durante la diretta e dicendo tutto ciò che pensa non solo sulla Ricciarelli ma anche sulla produzione che non prende provvedimenti per punirla come si deve.