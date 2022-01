Cecchi Paone, “Sei un buzzurro” Vola di tutto da Barbara D’Urso | VIDEO

Nel corso degli anni abbiamo assistito a diverse sfuriate di Cecchi Paone, ma è impossibile dimenticare quando perse incredibilmente le staffe da Barbara D’Urso: scopriamo di più.

Alessandro Cecchi Paone, uno dei giornalisti più amati e conosciuti della televisione italiana da ormai tantissimo tempo. Ogni volta viene invitato come opinionista nei salottini televisivi più importanti, come ad esempio quello di Barbara D’Urso. Vi ricordate cosa accadde durante una puntata di Live Non è la D’Urso? Si arrabbiò talmente tanto che decise di “proseguire” la conversazione per vie legali: scopriamo di più.

Alessandro Cecchi Paone furioso da Barbara D’Urso

Nei salottini di Barbara D’Urso, non mancano mai le liti tra volti noti del mondo dello spettacolo. Soprattutto quando si parla di un argomento delicato come quello del vaccino anti covid. Un tema caldo che ogni volta accende sempre molta tensione.

Molti di voi ricorderanno quando nello studio di Live – Non è la d’Urso, il programma di Barbara d’Urso che andava in onda la domenica in prima serata su Canale 5, c’erano tra gli invitati Walter Zenga (in collegamento da Dubai) e Alessandro Cecchi Paone. Due opinionisti con un bel caratterino che non le mandano di certo a dire, infatti, in quella puntata accadde l’impensabile: scopriamo di più.

La terribile rissa

Come abbiamo detto, durante quella puntata il tema principale era proprio il vaccino. A riguardo, Cecchi Paone mise in discussione il vaccino cinese, dato che non aveva ancora ricevuto l’approvazione dell’EMA, l’Agenzia europea per i medicinali.

A quel punto, Walter Zenga che aveva un’opinione completamente diversa dalla sua, lo zittì invitandolo a non dire stupidaggini. Da lì scoppiò una furiosa lite dove volarono parole davvero pesanti, infatti, l’ex portiere sbottò dicendo al noto giornalista: “Tu parli ma non sei neanche mai uscito da Milano, non sei neanche mai uscito dalla Barona”. Cecchi Paone in quel momento perse completamente le staffe e furioso rispose:

“Ma tu sei scemo o vuoi che ti querelo? Non parlare di scienza e parla di pallone, ignorante buzzurro!”

🚨CAOS A LIVE NON È LA D'URSO: CECCHI PAONE VS WALTER ZENGA #noneladurso pic.twitter.com/tHTLa8rZIy — trashtvstellare (@trashtvstellare) March 21, 2021

La conduttrice cercò di calmarli, minacciandoli anche di spegnere i microfoni, ma con scarsi risultati, infatti, Barbara D’Urso mandò la pubblicità. Una scena che fece molto scalpore e che ancora oggi fa discutere.