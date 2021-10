Alessandro Cecchi Paone e l’ex fidanzato: non poteva finire peggio col ballerino

By

Alessandro Cecchi Paone e l’addio al famoso ballerino: finalmente svelate le ragioni della loro rottura. Ecco che cosa è accaduto tra i due. Tutti i dettagli.

Il giornalista Alessandro Cecchi Paone è stato fidanzato per diverso tempo con Max Francese, un noto ballerino. Improvvisamente tra i due è avvenuta la rottura. Ecco il segreto doloroso che si nasconde dietro la fine della loro relazione. Tutti i dettagli.

Perché è finita tra Alessandro Cecchi Paone e l’ex fidanzato ballerino

Alessandro Cecchi Paone è tra i personaggi televisivi più amati del piccolo schermo. Ha condotto programmi di grande successo come Scommettiamo che, Giorno per giorno, La macchina del tempo e Amici animali.

Nel 2007 ha partecipato all’Isola dei famosi su Rai 2 e per tanti anni è stato un volto apprezzatissimo del Tg2. Per quanto riguarda la sua vita privata, il giornalista ha sempre cercato di mantenere la sua intimità lontano dai riflettori.

Per molto tempo, il conduttore ha vissuto in Spagna e ha sposato anche una giovane spagnola separandosi da lei dopo 7 anni di matrimonio. Nel 2004 ha fatto poi coming out rivelando al mondo la sua omosessualità.

Cecchi Paone ha avuto relazioni con diversi uomini, ma uno in particolare ha rubato il suo cuore. Nel 2013 si è legato sentimentalmente a Massimo Francese, un noto ballerino.

I due sono stati insieme per diversi anni ma all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la rottura. Che cosa è accaduto tra i due? Ecco il mistero che si nasconde dietro alla fine della loro storia d’amore.

Il retroscena doloroso

Il giornalista Alessandro Cecchi Paone e il suo ex fidanzato, Max Francese, un noto ballerino, sono stati insieme per diversi anni. I due sembravano andare d’amore e d’accordo ma all’improvviso qualcosa nel loro legame si è spezzato e la coppia è scoppiata.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Chi, il ballerino ha raccontato il doloroso retroscena dietro la fine della sua storia con il giornalista. Che cos’è accaduto tra i due?

Il ballerino Max Francese ha tradito il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Il tradimento è stata dunque la ragione scatenante che ha posto fine alla loro relazione. Tutto ha avuto inizio, ha spiegato Max Francese, quando Alessandro ha deciso di trasferirsi a New York per questioni lavorative senza chiedere il parere del ballerino.

Il giovane ha raccontato di aver detto al conduttore che non avrebbe mai accettato di vivere una relazione a distanza e ha chiesto dunque al giornalista di rimanere in Italia. Alessandro ha rifiutato.

Per salvare il rapporto, per un po’ di tempo, i due hanno vissuto un amore fatto di videochiamate e messaggi ma il non vedersi frequentemente ha portato il ballerino a cadere tra le braccia di un altro uomo.

Il ballerino ha dichiarato che ha avuto un breve flirt con un altro ragazzo proprio mentre era ancora fidanzato con il giornalista. Alessandro Cecchi Paone, dopo aver scoperto il tradimento, ha confessato di essere stato molto male perché insieme al ballerino stava progettando di allargare famiglia, di sposarsi e di adottare un figlio.

La situazione poi è degenerata. Oggi, ognuno di loro ha preso strade diverse. I due non hanno più rapporti e da anni non si parlano più.