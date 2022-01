Carmen Russo, avete visto casa sua? Una villa da sogno | È spettacolare

By

Avete mai visto dove vive Carmen Russo? La bella soubrette ha una casa da sogno.

Carmen Russo è una delle soubrette italiane più amate del mondo dello spettacolo. Sapete dove vive con la sua famiglia? La ballerina ha una casa favolosa.

Dove vive Carmen Russo

Carmen Russo è una famosissima soubrette italiana e ballerina professionista. Da tanti anni nel mondo dello spettacolo ha una carriera brillante alle spalle. In coppia con il coreografo Enzo Paolo Turchi dal 1968, i due hanno una splendida famiglia. Nel 2013 i ballerini sono diventati genitori dell’adorabile Maria, nata con l’aiuto della fecondazione assistita.

Carmen è diventata mamma per la prima volta a 54 anni mentre il marito a 64. L’età per loro non è mai stata importante, Maria è stata a lungo desiderata e oggi è la gioia più grande di Carmen ed Enzo.

Attualmente la showgirl è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Amatissima fuori e dentro la casa, il pubblico in più occasioni l’ha votata come il vip preferito del reality. Anche i suoi coinquilini l’adorano: il suo carattere dolce e mite la rende apprezzata agli occhi di tutti, soprattutto dei concorrenti più giovani.

Ora Carmen è nella casa più famosa d’Italia che come si può notare è favolosa. Ma avete mai visto la sua casa reale? La dimora che condivide con la sua famiglia è a dir poco spettacolare.

La villa mega lussuosa della showgirl

Carmen Russo, il marito Enzo Paolo e la dolce figlia Maria, vivono in una splendida casa nel cuore di Roma. Si tratta di una villetta immersa nel verde e circondata da un meraviglioso giardino del quale si occupa personalmente la ballerina.

Prima di accedere all’abitazione vera e propria c’è un enorme cancello dietro il quale si apre un vialetto realizzato in pietra che conduce all’abitazione principale. La casa è caratterizzata da tanti ambienti, quello che la ballerina preferisce in assoluto è la cucina. Dallo stile rustico e moderno, questa stanza è caratterizzata da piastrelle rosse con sopra raffigurati dei simpatici galletti e un lungo piano cottura dello stesso colore. Il pavimento presenta delle mattonelle dalle tinte chiare. La cucina affaccia sul giardino.

Anche il salotto è favoloso. Questo ambiente è molto grande e soprattutto ben illuminato grazie alla presenza di ampi finestroni che consentono alla luce del sole di entrare nella stanza e di riscaldarla fin dalle prime luci del mattino. Il salotto è arredato con un grande divano bianco e cuscini leopardati. Il soffitto è in legno con travi a vista.

Il pezzo forte della casa di Carmen Russo è però sicuramente il giardino. L’intera dimora è circondata da tanto spazio verde dove la coppia ama trascorrere le giornate primaverili ed estive in compagnia di amici e famiglia.

Come affermato più volte in numerose interviste, sia Carmen che Enzo sono amanti degli animali. La coppia ha tanti cani e quindi la casa col giardino è stata per loro necessaria affinché i loro amici a quattro zampe potessero vivere nel pieno comfort.