Carmen Russo, vi ricordate com’era prima? | La clamorosa trasformazione

Carmen Russo, vi ricordate com’era prima? Ecco la clamorosa trasformazione della famosa showgirl.

Carmen Russo è sempre stata una donna bellissima. Oggi, a 62 anni, è ancora in perfetta forma fisica. Il tempo per lei sembra non essere trascorso. Vi ricordate però come era prima? La trasformazione è sorprendente.

La trasformazione di Carmen Russo

Carmen Russo è una ballerina e soubrette italiana con una carriera di grandi successi alle spalle. Ha debuttato nel mondo della televisione nella lontano 1978 e da quel momento non si è più fermata.

Nel 1983 è diventata la prima donna di Drive in, il varietà di Antonio Ricci dove cantava, recitava e ballava sotto la guida del suo coreografo e futuro marito Enzo Paolo Turchi. Oggi è una delle concorrenti più chiacchierate e amate del Grande Fratello Vip 6, il reality di Cinecittà condotto da Alfonso Signorini.

Carmen è sempre stata una donna bellissima. Capelli biondi, fisico asciutto e forme prorompenti, ha subito però nel corso degli anni una clamorosa trasformazione. Il prima e dopo vi lascerà a bocca aperta.

Il prima e dopo di Carmen Russo

Ballerina e soubrette di grande successo, oggi Carmen Russo è una chiacchieratissima concorrente del Grande Fratello Vip 6, il reality condotto da Alfonso Signorini. Carmen nelle ultime puntate del noto reality di Cinecittà è stata al centro dell’attenzione per via di alcuni battibecchi con un’altra vippona, Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo.

La lite scoppiata tra di loro, le due primedonne del GF, ha attirato l’attenzione e l’interesse dei telespettatori. Tra di loro però è tornato il sereno ma questa discussione ha messo in evidenza il carattere forte e peperino di Carmen che all’interno della casa è considerata, soprattutto dai coinquilini più giovani, una madre dolce e ottima consigliera.

Carmen a 62 anni ha ancora un fisico mozzafiato e un aspetto giovanile. Ma ricordate com’era la famosa ballerina qualche tempo fa? Rimarrete a bocca aperta. La moglie di Enzo Paolo Turchi non ha mai negato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorare alcuni inestetismi che a suo dire la facevano sentire a disagio con sé stessa.

La bellissima ballerina si è detta a favore dei ritocchini estetici se fatti con moderazione. In un’intervista rilasciata Infoestetica, la soubrette ha dichiarato che ritiene la chirurgia un ottimo strumento per accrescere la sicurezza nelle persone migliorando difetti che possono creare sensazioni di disagio.

Ha ammesso di aver fatto ricorso ad alcune punturine di acido ialuronico e di aver ritoccato anche il seno dopo la gravidanza. Ad ogni modo, oggi Carmen è più bella che mai. La trasformazione rispetto al passato però è evidente.

La showgirl ha detto presto addio ai suoi ricci capelli castani, quasi ramati, optando per un biondo chiarissimo e un taglio corto che esalta i suoi occhi magnetici. Lo stile sempre giovanile e un corpo da urlo, la fanno sembrare una ragazzina. Ieri come oggi, Carmen Russo è sempre meravigliosa.