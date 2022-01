Belen Rodriguez, clamoroso: la famiglia si allarga? “Ho vomitato tutta la notte”

Cecilia Rodigruez fa preoccupare i fans, la bellissima sorella di Belen Rodriguez annuncia una notizia choc

La giovane sorella di Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez è tornata di nuovo sotto i riflettori. La giovane showgirl infatti ha pubblicato un video sui social che ha preoccupato non poco i suoi numerosissimi fans.

Cecilia Rodriguez preoccupa i fans

La giovane showgirl è ormai una delle influencer e showgirl più seguite degli ultimi tempi. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, infatti Cecilia si è aggiudicata un posto nel cuore di moltissimi italiani. La sua simpatia e la sua sincerità infatti hanno colpito molto il pubblico ed oggi è una delle showgirl più seguite e ammirate sui social.

La ragazza ormai convive da diversi anni con il bellissimo Ignazio Moser. I due sembrano essere molto innamorati e uniti a dimostrarlo sono anche le continue foto e video che la stessa showgirl posta sui social. Ed è proprio sulle piattaforme social che proprio in queste ultime ore che Cecilia ha fatto preoccupare i suoi fans.

La ragazza infatti ha annunciato ai fans di non essere stato affatto bene. Cecilia infatti spiega in un video su Instagram che ha passato tutta la notte a vomitare. La ragazza infatti si mostra in un video molto bianca e con una stanchezza sul viso veramente palpabile.

Bebé in arrivo nella famiglia Rodriguez? 👶🏻 🍼 pic.twitter.com/7yvBO4ssUu — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 5, 2022

“Sono stata malissimo, ho vomitato tutta la notte… per questo ho deciso di fare due passi”

Cecilia Rodigruez incinta?

Cecilia e Ignazio sono ormai in vacanza con la loro famiglia in una bellissima baita in montagna. A quanto pare però la ragazza non si è goduta in fondo queste vacanze a causa di un malessere che l’hanno costretta a rinunciare alla sauna e a brindare a questo nuovo anno.

Sono stati in molti però i fans che in base ai sintomi descritti dalla showgirl hanno immediatamente presupposto ad una gravidanza. Ma già da qualche girono Cecilia aveva smentito la notizia della gravidanza cercando di tranquillizzare i fans. La giovane non nega di voler avere una famiglia allargata e di unirsi prima in matrimonio con Ignazio, al momento però a quanto pare per Cecilia e il suo amore non è ancora arrivato il momento giusto.