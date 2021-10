Cecilia Rodriguez e Ignazio, pronti al grande passo | Il lieto annuncio

Lieto annuncio per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia finalmente è pronta a compiere il grande passo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme da ormai 4 anni. I due si sono conosciuti quando entrambi erano concorrenti al Grande Fratello Vip edizione numero 2 condotto sempre da Alfonso Signorini.

Al tempo Moser era sentimentalmente libero mentre la Rodriguez aveva una relazione che durava da un po’ di anni con l’ex tronista Francesco Monte. Cupido fa però centro nel cuore di entrambi e la passione scoppia all’interno della casa.

Francesco Monte dopo un confronto faccia a faccia prima con Cecilia e poi con Moser, si renderà conto che la sua storia con l’argentina è destinata a finire. I due si lasceranno in diretta. Da quel momento a consolare il cuore della bella argentina ci penserà proprio l’aitante Ignazio.

Da allora i due non si sono mai lasciati e mai nessuna crisi ha scalfito il loro rapporto. Cecilia e Ignazio si sono mostrati sempre inseparabili e insieme non potrebbero essere più felici di così.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una coppia affiatatissima e il loro amore non potrebbe andare più a gonfie vele di così. I due hanno deciso di sperimentare la loro affinità non soltanto nel privato ma anche sul lavoro.

Cecilia e Ignazio sono pronti a compiere il grande passo. La coppia amatissima dai telespettatori italiani, tornerà al timone di Ex on the beach su Mtv, in seconda serata.

Cecilia e Ignazio hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni affermando che dalla fine della seconda edizione del Grande Fratello Vip non si sono mai separati e che oramai da 4 anni vivono l’uno per l’altra.

Parlando poi dei loro ex, entrambi hanno confermato che non hanno più rapporti con i rispettivi partner passati. Cecilia e Ignazio sono stati riconfermati alla conduzione della terza stagione di Ex on the beach Italia e sono felicissimi.

Oltre alla soddisfazione professionale, i due vivono anche una vita privata molto appagante. Convivono già da tempo e nei loro progetti futuri c’è il desiderio di allargare la famiglia. Fiori d’arancio anche per loro prossimamente? Staremo a vedere, nel frattempo Cecilia e Ignazio sono pronti ad affrontare un’altra sfida professionale.