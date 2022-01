Amici, Carola distrutta per Luigi: “Lo ha detto davvero” Non ci crede alle parole di Maria

Ad Amici di Maria De Filippi, non solo nascono dei giovani talenti ma anche dei bellissimi rapporti. Però, quando si perde una persona fa davvero male ed è proprio quello che è accaduto a Luigi e Carola.

Luigi Strangis e Carola Puddu hanno costruito un bellissimo rapporto all’interno della scuola di Amici 21, ma quando lei ha rischiato di perderlo ha davvero sofferto, tutta colpa di Maria De Filippi: scopriamo cosa è accaduto.

Amici, Luigi Strangis e Carola Puddu: la loro amicizia speciale

Nel corso di questi ultimi mesi, si è parlato di “un’amicizia speciale” tra Carola Puddu e Luigi Strangis. I telespettatori di Canale 5 hanno subito notato che tra i due ci fosse una forte intesa, ma non solo, perché anche gli insegnanti e la conduttrice hanno ipotizzato che si trattasse di più di una semplice amicizia.

I due allievi di Amici 21 trascorrono molto tempo insieme nella casetta e tra sorrisi e sguardi hanno catturato l’attenzione del pubblico. Il loro rapporto è davvero intenso e speciale.

Anche se più volte entrambi hanno rivelato di essere nel talent non per cercare l’amore ma per lavorare e studiare duramente. In molti non potranno dimenticare quel momento in cui Carola stava quasi per perdere Luigi: una scena davvero incredibile.

Carola distrutta per Luigi: la scena indimenticabile

Nel corso di una puntata di Amici 21, Luigi ha affrontato una sfida portando il suo inedito accompagnato dalla sua amata chitarra. Anche l’avversario Sergio ha portato il proprio strumento.

Potrebbe interessarti anche: Amici, colpo di scena: gli allievi di Maria reclusi nella scuola | Tutto sospeso

Una sfida davvero super agguerrita che è stata giudicata dai professori di canto della scuola di Amici. Gli insegnanti hanno segnato una crocetta sul nome del vincitore su dei bigliettini bianchi.

Alla fine della votazione, Maria De Filippi ha letto il verdetto, rivelando che il vincitore finale era proprio Sergio. Carola è rimasta a bocca aperta e davvero distrutta dal risultato, perché Luigi se ne sarebbe dovuto andare per sempre dalla scuola di Amici.

Carola distrutta per Luigi pic.twitter.com/8VwPE03ZCH — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 4, 2022

Fortunatamente Rudy Zerbi è intervenuto e ha corretto la conduttrice, dichiarando che il biglietto con il cuore era il suo e non c’era segnato Sergio, bensì Luigi. Dopo un attimo di panico, Carola si è ripresa e ha esultato per la vittoria del suo caro amico.