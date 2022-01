Cuore, come tenerlo in salute da casa seguendo queste regola infallibile

Ecco come tenere sotto controllo la salute, ed in particolare il cuore, di ognuno di noi con dei piccoli passaggi quotidiani per prevenire tutte le malattie cardiovascolari.

Le malattie cardiovascolari sono il nemico numero uno dell’essere umano, il quale delle volte si considera fin troppo occupato per badare al proprio stato di salute. Fin troppo spesso sentiamo parlare di morti per via di problemi circolatori, infarti ed ictus. Queste malattie sono tutte causate da problemi all’apparato circolatorio e, seppur si pensi attualmente che i principali colpiti siano solo gli uomini, in realtà non è affatto così.

Sono umerose infatti le donne a rischio d’infarto che non prendono minimamente in considerazione la propria salute o che, nella maggior parte dei casi sottovalutano notevolmente la prevenzione. Ebbene, la realtà è ben diversa, il primo modo per prevenire determinate malattie è proprio la prevenzione, la quale si basa su piccoli accorgimenti da adottare al proprio stile di vita per condurre una vita sala ed equilibrata. Il tutto, come ben potrete immaginare, parte dall’alimentazione ed ovviamente dall’attività fisica. Poche sono le persone che tengono conto di questi aspetti e per questo infatti le morti dovute a problemi cardiovascolari sono all’incirca 17,3 milioni all’anno in tutto il mondo.

Come proteggere il proprio cuore dalle notevoli malattie a cui si potrebbe andare incontro

Come già anticipato, non servono notevoli sforzi per migliorare la vostra prospettiva di vita ed inoltre prevenire le varie problematiche. Vi sono ben sette accorgimenti da adottare principalmente e due di questi sono già stati nominati, ovvero alimentazione sana e attività fisica. A questi però si aggiungono ovviamente: colesterolo, glicemia, pressione, vari controlli medici, fumo. Tutto questo inciderà notevolmente sulla salute del vostro cuore.

I vari consigli per salvaguardare la vostra salute

Per alimentazione sana si intende uno stile di vita equilibrato. Certo, non dovrete privarvi di soddisfare qualche desiderio ogni tanto ma bisogna farlo con estrema moderazione. Gli stessi medici consigliano di seguire una dieta ricca di legumi , frutta e verdura , cereali integrali e pesce . La dieta mediterranea sarebbe l’ideale, ovviamente bisogna evitare : alcolici , grassi e zuccheri . Perfino le quantità di sale utilizzato influiscono notevolmente.

Desirèe Cirisano