Mangiate di Natale, l’errore che non dobbiamo mai fare per rimanere in salute

Si avvicinano le date fatidiche delle festività natalizie e con esse le classiche mangiate di Natale e anche gli eccessi.

Tuttavia, è possibile seguire una dieta sana anche nelle giornate delle festività di Natale.

Mangiate di Natale, come non rischiare la salute

Una voce che non dobbiamo mettere a tacere in certe situazioni è il

nostro corpo ci chiede di prendere un po’ di precauzioni con l’avvicinarsi delle prossime mangiate di Natale.

Si tratta di un avvertimento a non lasciarsi andare troppo nei giorni che precedono le classiche abbuffate alle quali, diciamolo francamente, non siamo abituati.

In questo periodo dell’anno tutta la famiglia si riunisce, e questo significa che il cibo viene preparato in grandi quantità.

Passiamo dalle semplici pietanze, all’interno della nostra dieta sana, a un menù natalizio decisamente più elaborato che di solito contiene ingredienti carichi di grassi e zuccheri.

Se si aggiungono l’interruzione della routine e la conversione di comportamenti sani con altri più dannosi, quali alcol o tabacco, la combinazione sembra decisamente sgradita.

Mai dimenticare il movimento fisico

Come prima indicazione che vi proponiamo per superare il Natale con successo è di non trovare scuse in tutto ciò che riguarda il movimento fisico. Facendo esercizio fisico aumentiamo la qualità della vita e preveniamo le malattie, per cui prima dei banchetti natalizi è sicuramente possibile trovare qualche minuto per mettere in movimento il proprio corpo.

Non bisogna fare sport che necessitano di molto sforzo fisico, al contrario si può modificare in questo periodo dell’anno quello che si fa di solito, sostituendo, per esempio, la corsa con la camminata.

Evitate le mangiate di Natale e gli eccessi

Per contro, nonostante non siate abituati al menu di Natale che vedrete in questa stagione… non dovete mangiare come se non ci fosse più un domani, se non volete fare i conti con il girovita che ha ceduto!

Anche se si desidera provare tutti i cibi che solitamente non fanno parte del nostro menu, cerchiamo di non esagerare nelle quantità!

Includere cibi sani nel menu di Natale

Le festività natalizie non sono certo avversarie del cibo sano, pertanto sicuramente troverete un modo per introdurre cibi sani come: frutta, verdura o insalate nelle vostre cene di Natale.

Assaporare il cibo è una buona abitudine, soprattutto se si sa come farlo. Pensando a questo, preparare un contorno di verdure per compensare l’eccesso di grassi e zuccheri è una scelta salutare.