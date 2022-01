Soleil è stregata dal nuovo coinquilino del Gf Vip Barù. Stavolta sembra essere lei quella che osa e prende l’iniziativa. Vediamo cosa è successo.

L’influencer Soleil è annoiata e sta cercando di creare nuove dinamiche. Non ci resta che aspettare l’ingresso di Delia Duran.

Soleil è annoiata

Soleil Sorge, dopo la squalifica di Alex Belli, non si sente più al centro dell’attenzione. Per questo, sta cercando di creare nuove dinamiche. Per il momento, sembra aver messo gli occhi sul nuovo coinquilino Barù, tanto da prendere l’iniziativa in merito ad alcuni gesti.

Non si può far altro che attendere l’ingresso nella casa di Delia Duran. Si è vociferato che sia stata in isolamento per entrare nella casa; altri hanno vociferato che abbia ritardato il suo ingresso al Gf Vip a causa del Covid.

Addirittura Soleil sembra avere nostalgia delle dinamiche che i vipponi della passata edizione erano riusciti a ricreare nella casa del Gf. Non le resta che attendere nuovi colpi di scena e dinamiche oppure, per rendere più sopportabile la convivenza fino a marzo, crearle lei stessa.

Un gesto che ha fatto il giro del web

A Soleil hanno spoilerato l’ingresso di Delia Duran a breve. Nel frattempo, cerca di consolarsi con il nuovo arrivato: Barù. Con lui, l’influencer può condividere ricordi di viaggio, confrontarsi con un uomo di cultura e tanto altro. Stavolta, oltre alla chimica, sembrerebbe essere entrata in gioco anche un’affinità intellettuale. Un’affinità che nessuno dei due vuole nascondere.

Qualche ora fa, Soleil ha preparato un dolce per tutti i suoi coinquilini. Qualche momento dopo, però, si è fermata a guardare Barù e ha affermato, sotto gli occhi attoniti di tutti:

“Io lo amo, sono ufficialmente una bimba di Barù”.

Qualche attimo dopo, vedendolo di spalle, l’influencer ha compiuto un gesto nei confronti del coinquilino che ha fatto il giro del web.

La giovane ragazza, ha colto alla sprovvista Barù e gli ha palpato le natiche. Gli altri e lei stessa si sono messi tutti a ridere mentre sul web qualcuno ha gridato allo scandalo: allora non è vero che Soleil è innamorata di qualcuno fuori dalla casa.