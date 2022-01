Basciano e Sophie Codegoni si coccolano, la sua mano scende troppo: la faccia di lui

Alessandro Basciano e la vippona Sophie Codegoni decidono di scambiarsi qualche coccola in più, la mano di lui però scende troppo e la regia riprende l’intera scena.

Il nuovo arrivato ha già conquistato il cuore di molte presenze femminili all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La giovane gieffina Codegoni però ha rapito il suo e, fin dal primo istante, i due hanno iniziato a condividere svariati momenti della giornata fino a diventare l’uno la quotidianità dell’altra. In numerosi presumono il comportamento del ragazzo sia solo una messa in scena per far aumentare gli ascolti del programma. Si vociferava infatti che Alessandro, insieme agli autori del reality ed al conduttore Alfonso Signorini, avessero stipulato un accordo ancor prima che il ragazzo mettesse piede nel casa.

Momentaneamente però questo sono solo voci di corridoio ed mentre i due si avvicinano sempre. I due vipponi trascorrono l’intera giornata insieme e l’attrazione che l’un l’altra provano è ormai palese a tutti, perfino all’amica della ragazza, ovvero Jessica. Codegoni, per potersi aggiudicare le attenzione del ragazzo si è perfino schierata contro l’amica, la quale ha visto il suo gesto come un amaro tradimento. Nonostante le infinite voci i vipponi continuano a godersi gli attimi insieme senza badare troppo agli sguardi rivolti verso di loro.

Basciano e Sophie ripresi a coccolarsi: la mano di lui le finisce proprio li

Il ragazzo ha varcato la porta rossa da sole poche settimane, questo però non gli ha affatto impedito di catapultarsi fra le braccia di una delle sue vippone preferite. Ovviamente dopo esser stato rifiutato dalla prima. Anche se inizialmente nessuno dei due voleva ammettere che entrambi provavano forte attrazione, ad oggi sono più uniti che mai. Qualcosa però fa dubitare i telespettatori, i quali sospettano i due vipponi si conoscessero di già.

La scena mandata in onda solo poche ore fa ha incrementato notevolmente i dubbi poiché risulta alquanto impossibile invaghirsi di una persona in così poco tempo. Mentre erano stesi sul letto, in procinto di scambiarsi qualche coccola, Alessandro pensa bene di allungare le mani e sorprendentemente, la gieffina lo ha lasciato fare come niente fosse.

Pensando che non si vedesse nulla poiché coperti dal piumino, Alessandro ha prima accarezzato dolcemente la gieffina e poi sceso fino ad arrivare proprio lì. Il web è letteralmente scioccato da questo gesto, soprattutto se si tiene conto della tenera età della vippona.