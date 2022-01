Barù senza pudore: “Io adoro il lato B…” Parole proibitissime: delirio dentro la casa | VIDEO

Il nuovo concorrente del GF Vip 6, Barù, lascia tutti senza parole per via di un’assurda affermazione fatta davanti a tutti, nella casa scoppia il putiferio. Tutti i retroscena su quanto accaduto.

Il nuovo concorrente ha varcato la porta rossa da solo poche settimane ma ha già fatto in modo che tutti i riflettori puntassero su di lui. I concorrenti del reality condividono ogni momento insieme ai propri compagni di percorso ed è completamente impossibile non prendere parte ad i vari discorsi che vengono affrontati. Lui però, per quanto possa risultare strano, non ama particolarmente condividere i propri pensieri con gli altri vipponi. Ognuno di loro ha un carattere unico che lo rappresenta in ogni cosa che fa ed in ogni decisione che prende.

Lui ad oggi, non ha stretto molti legami, se non qualche rapporto superficiale. L’unico legame abbastanza solido che è riuscito a creare all’interno della casa è solo ed esclusivamente quello con Davide, semplicemente perché i due si divertono a stuzzicare il gruppo. Non è di certo la prima volta che lo sentiamo affermare delle confessioni improponibili, dette senza pensare minimamente che il programma è seguito h24/7 perfino da bambini.

Barù e la confessione inaspettata, lui senza pudore ed i suoi compagni al GF Vip senza parole

bbiamo visto spesso la regia intervenire sui discorsi fatti dai concorrenti presenti della casa ed in particolare sulle affermazioni fatte dal vippone, al quale sembra non importare il giudizio della gente che lo segue attentamente da casa. Nelle ultime pre abbiamo visto una clip mandata in onda degli autori del programma. I protagonisti di queste riprese sono proprio: Soleil, Gianmaria, Miriana, Jessica, Sophie, Basciano ed il diretto interessato.

Mentre gli altri esprimevano un loro semplice parere su un’avvenimento accaduto nella casa, l’uomo decide di prendere la parola ammutolendo tutti coloro che lo circondavano.

“Io adoro il lato B, lo esploro e mi ci dedico”

Queste sono le parole di Barù dette quasi dal nulla e soprattutto senza un motivo ben preciso. I concorrenti, sentendo questa confessione inaspettata inizialmente si sono tutti girati per confrontare il proprio sguardo con quello dei presenti. Successivamente, increduli, sono scoppiati in una fragorosa risata.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip, Davide già sa tutto: Barù insieme a Valeria Marini | È tutto vero

Gli spettatori da casa non hanno ben capito cosa ha scatenato questo suo intervento, nonostante questo però non hanno dato molto peso alle sue parole.