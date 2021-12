GF Vip, Davide già sa tutto: Barù insieme a Valeria Marini | È tutto vero

Il vippone Davide ha visto il futuro, sa già che tra Barù e la gieffina Valeria Marini nascerà qualcosa di profondo al GF Vip. È tutto vero, eccone la prova!

Il gieffino Davide è sempre pronto a strappare un sorriso ai compagni ed a tutti i telespettatori che seguono attentamente il Grande Fratello. Lui ha legato praticamente con tutti ed è sicuramente l’anima della festa. È un ragazzo simpatico che cerca di trovare il lato positivo in ogni cosa. I suoi compagni lo adorano per via della sua simpatia e della sua autoironia. Molte volte abbiamo assistito a degli episodi esilaranti dove il vippone tentava i imitare i suoi compagni ottenendo poi dei risultati davvero sorprendenti.

Ha imitato perfino la gieffina Lulù, la quale inizialmente si è leggermente offesa ma poi ha scherzato insieme a lui ed hanno passeggiato come se fossero delle vere gemelle. Lulù però non è la sola che ha ricevuto l’imitazione del vippone, praticamente la maggior parte dei concorrenti hanno ricevuto la propria dose di ironia. Inoltre il vippone li ha sempre imitati davvero alla perfezione, curando perfino i minimi dettagli.

Davide sa già tutto, Barù finirà con Valeria Marini al GF Vip 6

Prima dell’entrata del compagno Barù, il gieffino non si sentiva particolarmente al proprio agio. I concorrenti sono molto attenti a far ricadere su di loro gli occhi attenti delle telecamere, a differenza loro però a Davide non importa molto, anzi non gli importa affatto! L’unico che condivide il suo pensiero e si vive il suo percorso senza badare alle dinamiche trattate è il vippone Barù, il quale ha deciso di unirsi a Davide così da poter divertirsi insieme.

Nelle ultime ore hanno deciso di ironizzare su alcune tematiche trattate nella casa. Ad esempio Barù ha ben pensato di stuzzicare la vippona Valeria Marini.

Davide ovviamente si è accordato con lui ed hanno messo su un teatrino spettacolare. Davanti alle telecamere ed a tutti i presenti, Davide ha affermato di saper leggere il futuro. Non è come presupponete. Il vippone infatti non ha scelto la mano per leggere il destino del compagno ma bensì il gomito.

“Ci sono delle buone speranze. Si c’è una bionda, non altissima”

Queste sono le parole di Davide, al che Barù ha prontamente risposto:

“Quindi c’è una bionda alta, con le labbra grosse. Una bionda stellare.. Valeria!”

I due poi sono semplicemente scoppiati in una fragorosa risata. Ironia o consapevolezza? Che sia già scritto nel copione un avvicinamento fra i due?

Desirèe Cirisano