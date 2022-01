Benché siano state, per qualche giorno, rivali in amore, Nathalie Caldonazzo non ha nascosto a Miriana Trevisan la sua ammirazione nel corso di una conversazione.

Anche se è entrata da poco nella casa del Gf Vip, Nathalie Caldonazzo sta già facendo parlare parecchio di se.

Nathalie e il beauty gate

Ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip da pochissimo ma Nathalie Caldonazzo ha già iniziato a far parlare di se. In primis, per aver affascinato, sin da subito Biagio D’Anelli, uscito la scorsa puntata dalla casa. In secundis, per aver scatenato una lite con Valeria Marini.

LEGGI ANCHE -> Nathaly Caldonazzo: età, professione, fidanzato, figli e vita privata

Valeria nazionale ha incolpato la Caldonazzo di non aver avuto con lei neanche mezza conversazione, benché sia stata lei ad averla raccomandata a Pier Francesco Pingitore. Nathalie, invece, ha accusato la Marini di andare sempre in bagno prima di lei e di aver ben quattro beauty per prodotti di bellezza e trucco. Inutile dire che, grazie a questa diatriba, le due si sono conquistate un bel po’ di tempo sotto i riflettori della diretta di lunedì scorso.

L’ammirazione per Miriana

Benché nella casa sia entrata con un fare un po’ algido e distaccato, Nathalie ha voluto dimostrare a Miriana tutta la sua ammirazione. Benché le due siano state rivali in amore per qualche giorno, per via di Biagio, in realtà si stimano a vicenda. Direttamente da sotto le coperte, la Caldonazzo ha confessato di amare la Trevisan sin da quando era una delle ragazze di Non è la Rai:

“Ti giuro, c’avevi qualcosa, un’allure, non lo so che cos’era, speciale”.

Un’ammirazione tale che, quando la Trevisan sparì dal programma Nathalie ha confessato di stare in pena. Miriana ha confessato a sua volta che lo fecero apposta a mandarla via dal programma e di essersi trasferita verso Milano per poter continuare a lavorare.

Nathalie innamorata di Miriana ✈️😍 pic.twitter.com/L4S2PjqOsi — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 2, 2022

Insomma, la Caldonazzo avrebbe sempre voluto chiedere a Miriana il perché di quel periodo lontano dalle scene ma, fino ad oggi, non ne aveva ancora avuto la possibilità. Questo perché la vita le aveva allontanate e non si erano mai più beccate.