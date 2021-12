Nathaly Caldonazzo: età, professione, fidanzato, figli e vita privata

By

Nathaly Caldonazzo, scopriamo di più sulla bellissima showgirl che stasera farà il suo ingresso nella casa del GF Vip 6!

Nathaly ha avuto un’infanzia difficile?

Nathaly è la figlia di Leontine Snell, una ballerina e showgirl olandese e l’imprenditore Mario Caldonazzo. La sua infanzia non è certo tra le più serene, i genitori sono spesso assenti ed il rapporto con il padre non è sempre facile.

Fin da giovane sogna il mondo dello spettacolo ed i suoi punti di riferimento sono la Cuccarini e la Parisi oltre che Rita Hayworth. Lavora nel corpo di ballo di alcuni importanti programmi televisivi e riesce ad essere notata presto da Pier Francesco Pingitore che la sceglie per il Bagaglino.

Lavorerà inoltre come attrice in diverse pellicole tra le quali Fratelli d’Italia, Paparazzi, L’imbroglio del lenzuolo ma anche alcune importanti fiction come 100 vetrine e Anni’60.A soli 24 anni la giovane Nathaly conosce Massimo Troisi. Conosciutisi a Roma, con l’attore e regista partenopeo la Caldonazzo intraprenderà una relazione che durerà fino alla tragica e prematura scomparsa di Troisi, a causa di un infarto.

Nathaly ricorda sempre con molto affetto Massimo ed i viaggi fatti insieme in America. Sia per piacere sia per cercare di salvare la terribile malattia cardiaca che affliggeva Troisi.

Dopo Massimo Troisi, Nathaly Caldonazzo frequenta l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano, dalla cui relazione nasce una figlia: Mia, chiamata così in onore di Mia Farrow.

Nathaly Caldonazzo, chi è il compagno?

Tuttavia, anche la relazione con Sangiuliano ha in realtà vita breve ed i due prendono strade diverse. Nathaly si ritrova di nuovo sola, ed inizia così a frequentare Andrea Ippoliti, a quel tempo sposato. A raccontare i loro inizi è stato lo stesso ippoliti che ha raccontato di aver conosciuto Nathaly ad una festa, i due si sono poi innamorati ed hanno iniziato una relazione.

La Caldonazzo non è stata mai vista di buon occhio dai figli di Ippoliti, incolpandola di aver allontanato il padre dalla loro madre anche se Andrea Ippoliti ha sempre negato, attribuendo la crisi con la sua ex moglie ad altre ragioni e non all’incontro con Nathaly.

Nathaly Caldonazzo sbarca al GF Vip 6: non dimentichiamoci del compagno con cui partecipò a Temptation Island 😅 pic.twitter.com/L6XgdfHudT — Ciao2021 (@Ciao20212) December 17, 2021

Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo hanno partecipato all’edizione 2020 di Temptation Island. La scelta di partecipare al reality sarebbe stata dettata dalla voglia di mettere alla prova la relazione che la coppia sentiva spenta.

Ed infatti, Ippoliti si è avvicinato nel corso del programma alla single tentatrice Zoe Mallucci, arrivando ad avere con lei una vera e propria relazione. Dopo la rottura con Ippoliti, Nathaly Caldonazzo ha riscoperto la passione per l’arte.

E non solo! anche la pittura attività alla quale oggi si dedica a tempo pieno, producendo dipinti anche emotivamente molto forti. La stessa showgirl ha dichiarato che la pittura è un mezzo per sfogare le sue emozioni e per esprimere ciò che sente davvero.