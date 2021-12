Valeria Marini umiliata da tutti: Nessuno conosce il suo grande successo | VIDEO

La vippona Valeria Marini presa in giro da tutti i concorrenti del GF Vip poiché nessuno conosce realmente il suo successo.

All’interno della casa del Grande Fratello vi sono alcuni dei più grandi volti del mondo dello spettacolo. Alcuni di questi inoltre hanno letteralmente scritto la storia, grazie al loro intervento infatti oggi abbiamo innumerevoli episodi impressi nelle nostre menti. La vippona ha partecipato ad innumerevoli programmi televisivi ed è stata ospite dei salotti più rinomati della televisione italiana. Alcuni concorrenti attuali del reality non hanno alle loro spalle neanch la metà dei suoi anni di carriera, eppure si sono permessi di prenderla spudoratamente in giro. Questo oltre che risultare maleducato è del tutto irrispettoso nei confronti di una professionista come lei.

Ovviamente può piacere o no, ma non si può assolutamente affermare che alle sue spalle non ci siano anni e anni di lavoro. Lei si è fatta largo tra i più grandi mettendo in atto forza di volontà e determinazione. Oggi invece la maggior parte dei ragazzi considerati Vip sono semplicemente apparsi in un massimo di due o tre programmi televisivi.

Valeria Marini snobbata dai presenti nella casa del GF Vip

Gli attuali concorrenti del programma sono per la maggior parte molto giovani, c’è chi ha sudato tanto per ottenere il successo tanto sperato e c’è chi invece è diventato famoso solo grazie alla partecipazione provvisoria in alcuni programmi. Lei è una donna rispettosa e super gentile, si presta sempre a comprendere tutti ed aiutarli il più possibile senza chiedere nulla in cambio. Delle volte però capita che la sua gentilezza viene data per scontata.

Per questo molti vipponi si prendono gioco di lei sminuendola e pensando che tutto gli sia dovuto, mentre ovviamente non è affatto così. Per chi non lo sapesse, la donna circa un anno fa ha scritto e prodotto una canzone, la quale ha ottenuto anche un discreto successo.

Nelle ultime ore, mentre tutti ci concorrenti stavano cenando, alcuni di loro hanno iniziato a canticchiare il suo pezzo e la gieffina Soleil ha iniziato a lamentarsi. Secondo lei infatti la canzone era una vera lagna e preferiva sentire ben altro. Al che la vippona si è abbastanza offesa, soprattutto perché Soleil non conosceva assolutamente il brano. La donna ha spiegato quindi a Soleil che la canzone in realtà ha riscosso anche molto successo.

Soleil però risponde prontamente: “Ma se non la conosce nessuno, la sa solo lui”. Valeria iniziando a scaldarsi ha continuato a spiegare che “Boom” è un successo ed è perfino andata virale ai tempi e per questo non si capacitava del fatto che non la conoscesse. Oltretutto le ha poi confessato di averla scritta lei, Soleil però non ha fatto altro che scoppiare in una fragorosa risata prendendola spudoratamente in giro.