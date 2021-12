UeD, bellissima notizia, arriva la cicogna nello studio: “Diventerò padre”

Un famoso volto del rinomato programma U&D, condotto da Maria De Filippi, diventerà presto padre. A comunicare la splendida notizia è proprio il ragazzo. Tutti i dettagli.

Il dating show condotto dalla famigerata De Filippi offre l’opportunità a numerosi volti di trovare finalmente la dolce metà. Per alcuni di loro però quest’ultima non arriva, nonostante le infinite speranze. Il programma si basa sulla conoscenza di tronisti e corteggiatori. Questi ultimi corteggiano infatti coloro che siedono sul trono e aspettano che vengano scelti. Situazione alquanto bizzarra per alcuni che, nonostante gli sforzi fatti per aggiudicarsi il cuore dei tronisti, vengono poi scartati alla scelta finale.

Proprio come è successo al giovane volto ormai famoso, il quale sedeva dalla parte dei corteggiatori con la speranza di essere la scelta definitiva della tronista che all’epoca regnava nello studio. Lui è Antonio Moriconi, corteggiatore di Teresa Langella, la quale opto poi per il corteggiamento di Andrea Del Corso. Quel giorno Antonio ricevette la straziante notizia e decise poi di cercare l’amore altrove, in modo delicato e certamente più passionale. Per diversi anni però la sua ricerca però non ottenne i risultati sperati.

Antonio Moriconi, ex corteggiatore di U&D, diventerà presto papà!

Il ragazzo, dopo la partecipazione al datign show della De Filippi, decise di proseguire la sua vita cercando di non destare sospetti. Lui di origine laziale solo dopo alcuni anni si è avvicinato nuovamente al mondo dello spettacolo, accettando di lavorare nel programma “Temptation Island” come tentatore delle giovani coppie. Neanche in questa occasione però perse perdutamente la testa, nonostante questo non si rassegnò e continuo la sua ricerca della donna giusta, con la quale poter condividere un’intera vita insieme. Ad oggi il ragazzo può finalmente smettere di cercare poiché al suo fianco vi è una dolce ragazza che lo ama incondizionatamente.

Lei si chiama Iulia Scimè ed è una ragazza siciliana di origini romene. Da innumerevoli anni è ormai residente in Italia e lavora come modella, ha inoltre partecipato anch’essa ad innumerevoli programmi senza però incorare l’uomo adatto a lei. La loro relazione va avanti da ormai svariati anni ed i due appaiono follemente innamorati l’uno dell’altra.

Potrebbe interessarti anche: Uomini e Donne, colpo di scena: ex cavaliere a nozze con una 20enne

Solo poche ore fa, l’ex corteggiatore ha annunciato una bellissima notizia a tutti i suoi follower sulla famigerata piattaforma social: Instagram. “Voi siete la mia scelta e il mio regalo più bello fino alla fine dei tempi e dopo.”– queste sono le parole da lui dedicate alla sua nuova famiglia.

Desirèe Cirisano