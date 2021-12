Ormai le feste non sono più come quelle di una volta e lo sa bene anche la Regina Elisabetta. Quest’anno sua maestà sarà costretta ad infrangere la tradizione dopo ben 33 anni: scopriamo il motivo.

Sapete come trascorre il Capodanno la Regina Elisabetta? Non ci credereste mai, anche sua maestà si è modernizzata e ha deciso di dire addio ad alcune antiche tradizioni: scopriamo cosa farà la famiglia reale durante le vacanze natalizie.

Il tipico Capodanno della Regina Elisabetta

La tradizione, che va avanti da circa 33 anni, vuole che la Regina Elisabetta, insieme a tutta la famiglia reale si trasferisca nel Norfolk per festeggiare il Natale e il Capodanno nella tenuta di campagna, precisamente a Sandringham House.

Dopo il Capodanno, quindi il primo gennaio, sua maestà si reca alla chiesa di St Mary Magdalene e dopo la celebrazione della messa svolge delle attività di puro svago, come ad esempio il tiro al fagiano. Ovviamente, non è mai sola e con lei c’è l’intera famiglia reale. Le feste per lei durano fino all’anniversario della morte di suo padre, il re Giorgio VI, ovvero fino al 6 febbraio.

Ma ora i tempi sono cambiati a causa della pandemia, infatti, anche lei è costretta a modificare i suoi piani e soprattutto le sue tradizioni. Quindi, come festeggerà quest’anno le feste natalizie? scopriamolo insieme.

Addio alle tradizioni: il Capodanno moderno della famiglia reale

Milioni di persone in tutto il mondo, dopo la pandemia, hanno cambiato il loro modo di festeggiare il Natale e anche il Capodanno. Perfino la Regina Elisabetta è stata costretta ad apportare delle modifiche.

Infatti, le feste natalizie dei reali britannici saranno completamente diverse. Purtroppo il nuovo boom dei contagi porterà la famiglia reale a celebrare il 25 e il 31 dicembre in maniera più moderna, infrangendo la tradizione che va avanti da più di 33 anni.

Pessime notizie per la Regina d’Inghilterra che non si recherà più a Sandringham, ma rimarrà tranquilla nel castello di Windsor e a quanto pare non ci sarà nessun cambiamento, anche se la Reale vorrebbe festeggiare come ha sempre fatto negli anni passati.