Il giovane vippone Basciano non ha mai baciato la gieffina Sophie, il gesto apparentemente innocuo nasconde un’amara verità. Completamente schifato da lei: tutti i retroscena.

Il giovano ha ormai un legame molti intimo con la vippona Sophie, i due provano infarti una forte attrazione l’un l’altra. nonostante questo però Alessandro non si è mai permesso di baciare la ragazza poiché il solo pensiero gli causa una forte nausea. Il ragazzo infatti, per quanto possa apparire molto preso fisicamente dalla gieffina, in realtà è del tutto schifato e non oserebbe mai posare le sue labbra sulle sue. Il motivo che si cela dietro a questo suo comportamento è davvero sorprendente. Mai nessun concorrente si è permesso di confessare una cosa simile.

La gieffina è del tutto scioccata dalle parole del ragazzo, tanto che ha cercato inizialmente di rimediare ottenendo però davvero dei scarsi risultati. Eppure i due appaiono così affiatati, tanto che questa rivelazione ha letteralmente lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta. A quanto pare la vippona Sophie ha una dipendenza assoluta e non può farne a meno, lui però essendone consapevole le ha confessato che tra i due non potrà mai scattare nulla.

Basciano schifato da Sophie, la sua dipendenza gli causa forte nausea

Il ragazzo attualmente non ha alcun vizio, o meglio, alcun vizio che possa in qualche modo nuocere gravemente alla sua salute. A differenza sua, Sophie ne ha davvero molti. La ragazza ha solo 19 anni ma si comporta come se le appartenessero molti anni di vita. Si lascia trasportare dalle emozioni e le situazioni la coinvolgono particolarmente. Lei attualmente fuma e beve, nonostante la tenera età. Ovviamente ognuno è libero di poter fare ciò gli pare, bisogna però accettare anche il pensiero degli altri.

Alessandro le ha confessato che lui non beve, tranne in rare occasioni, e non fuma. Odia categoricamente il fumo e tutto ciò che questo comporta. La puzza di fumo gli causa una forte nausea e per questo infatti è completamente schifato dalla sua dipendenza.

Per la quale infatti non gli ha mai dato un bacio o si è avvicinato quel poco di più alla sua bocca. L’ha inoltre avvertita che, se mai un giorno futuro loro dovessero uscire insieme dal reality, lui non accetterebbe mai questo suo vizio.

Basciano schifato dalla dipendenza di Sophie pic.twitter.com/TeS32SnzOh — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 31, 2021

Sophie ha cercato in qualche modo di rassicurarlo dicendogli che in realtà lei non fuma le sigarette ma bensì l’iQos, le quali secondo la ragazza sono notevolmente differenti.

