Alessandro Basciano si sfoga con la vippona Sophie parlandole del comportamento di Jessica nei suoi confronti. Lei scoppia in una scenata furiosa di gelosia all’interno della casa del GF Vip.

In questi ultimi giorni i due vipponi si sono notevolmente avvicinati. Ancora prima di varcare la porta rossa Basciano ha espresso chiaramente il suo interesse nei confronti della ragazza e quest’ultima si è lasciata coinvolgere senza pensarci troppo. Si è infatti allontanata dal vippone Gianmaria per poter restare tranquillamente nelle braccia del nuovo arrivato. A complicare notevolmente la situazione però è la presenza della gieffina Jessica, la quale prova un forte interesse nei confronti del ragazzo.

La gieffina ne aveva parlato perfino con Sophie ma lei non ha assolutamente pensato alle conseguenze e si è comunque avvicinata ad Alessandro, condividendo con lui attimi della giornata coltivando il legame appena creato. Tra i due è già scoppiata la passione e Jessica non è rimasta affatto contenta del comportamento dell’amica poiché si è sentita profondamente tradita. Questo però non l’ha assolutamente fermata ed ha comunque deciso di affrontare la situazione a testa alta non dando peso ai sentimenti di Sophie.

Sophie fa una furiosa scenata di gelosia al GF Vip nei confronti di Jessica: cosa ha scatenato la sua reazione?

Inizialmente Jessica, ferita dalla mancanza di rispetto dell’amica, ha deciso di allontanarsi definitivamente dai due. Il suo legame con la ragazza è ormai svanito e in lei scorre solo il un profondo senso di sconforto. Negli ultimi giorni sembrava che gli animi delle due si siano finalmente placati, a quanto pare non è affatto così. Jessica ha infatti deciso di ricompensare l’amica con la stessa moneta, gettandosi così nelle braccia del suo amato. Durante le ultime ore, mentre tutti i concorrenti ballavano serenamente, Jessica ha coinvolto Alessandro ed i due hanno iniziato a ballare.

Successivamente però la situazione si è notevolmente scaldata e Jessica, vedendo che il petto di Alessandro era zuppo di champagne, lo ha letteralmente leccato davanti a tutti i presenti. L’unica a non aver assistito alla scena era Sophie, la quale ha poi saputo il tutto grazie alla confessione di Basciano. Quest’ultimo infatti si è profondamente lamentato con lei del comportamento di Jessica.

Sophie ha iniziato una furiosa scenata di gelosia ed ha iniziato a parlare male dell’amica, dimenticandosi però che la prima a tradire la sua fiducia è stata proprio lei.