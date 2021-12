“Non mi viene il ciclo da 5 mesi” Sophie e il grave problema alle ovaie | Da curare subito

La vippona Sophie non sta affatto bene, il suo problema alle ovaie sta diventando sempre più grave. La ragazza ha urgente bisogno di cure mediche. Tutti i retroscena.

La gieffina è ormai all’interno della casa del Grande Fratello Vip da circa 4 mesi e fino ad oggi non ha mai lamentato alcun problema. Negli ultimi giorni però la gieffina ha iniziato a preoccuparsi seriamente. Tutti i concorrenti prima di entrare nel programma e prima ancora di firmare il contratto vengono avvisati che, una volta varcata la porta rossa non potranno più mettere piede fuori fino al termine del reality. È doveroso quindi fare tutte le visite mediche prima di decidere poiché la precauzione per la salute non è mai abbastanza.

Alcuni di loro hanno infatti avvisato i loro medici, come ad esempio la gieffina Lulù. Quest’ultima aveva un problema all’occhio ed infatti ha cercato di risolvere il prima possibile. Inoltre si è perfino operata e tuttora sta continuando la cura prescritta dal proprio oculista. A quanto pare però Sophie non ha pensato affatto a questo aspetto ed infatti oggi si ritrova con dei seri problemi. Secondo quanto riferito da lei stessa, la ragazza era a conoscenza del problema ma ha deciso comunque di partecipare senza rimediare prima dell’entrata.

Sophie Codegoni ha gravi problemi di salute, ha bisogno urgentemente di un medico

Alcune donne tendono a sottovalutare i problemi di salute legati principalmente al ciclo mestruale. La variazione di quest’ultimo infatti potrebbe comportare delle serie problematiche. La differenza di flusso o l’assenza totale del ciclo sono i primi sintomi di malattie molto preoccupanti, le quali andrebbero curate il prima possibile. La gieffina però, pur essendo a conoscenza del suo problema non ha fatto nulla per porvi rimedio e ad oggi le sue condizioni cliniche sono notevolmente peggiorate.

Nelle ultime ore, mentre parlava con la nuova concorrente Nathaly, ha confessato di non aver il ciclo da ormai 5 mesi. La confessione ha profondamente turbato la donna, la quale infatti ha iniziato a trarre innumerevoli conclusioni. Secondo quanto riferito delle vippone si potrebbe trattare di un polipo alle ovaie, se così fosse la ragazza andrebbe subito operata.

Nathaly, non sapendo con certezza di cosa si potesse trattare ha consigliato alla ragazza di consultare prontamente un medico. Per questo infatti Sophie ha richiesto una visita e solo dopo questa scopriremo se deciderà di proseguire il suo percorso o abbandonare per giuste cause.

Desirèe Cirisano