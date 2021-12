Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano pazzo per Sophie, il concorrente della casa più spiata d’Italia cotto per la concorrente.

Il programma condotto da Alfonso Signorini è uno dei programmi più guardati negli ultimi tempi. Con l’arrivo dei nuovi concorrenti infatti pare che la situazione nella casa sia completamente cambiata. Dopo l’eliminazione di Alex Belli pare che i concorrenti siano più tranquilli e meno agitati.

GF Vip, continua a gonfie vele la storia d’amore di Alessandro e Sophie

Con l’arrivo di Alessandro Basciano però pare che la situazione si sia un po’ freddata tra Sophie e una delle principesse Clarissa. Le due infatti pare che si contendano il giovane concorrente della casa, anche se a quanto pare Alessandro già ha una preferenza.

Alessandro è entrato nella casa del Grande Fratello Vip ormai da diversi giorni. Reduce del programma Uomini e Donne, Alessandro sicuramente è un ragazzo molto apprezzato dal pubblico italiano e non solo, a quanto pare anche da ben due concorrenti della casa.

Potrebbe interessarti anche: Ti piacerebbe Alessà, Con Sophie era tutto finto | Si è fatto subito sgamare con Soleil

In particolare pare che Alessandro abbia una preferenza per l’ex tronista di Uomini e Donne. Il giovane infatti pare essere molto interessata alla giovane ragazza anche se pare non sia stato l’unico. Per chi ha seguito assiduamente il programma sa benissimo che Sophie Codegioni e Gianmaria Vopato hanno avuto una certa frequentazione all’interno del programma che a quanto pare è venuta meno con l’entrata di Alessandro nel reality.

Ma ad accorgersi del cambiamento e dell’affinità che c’è tra Sophie e Alessandro oltre al pubblico da casa anche molti dei coinquilini dei due ragazzi. Lo stesso Urtis infatti ha ascoltato la confessione di Alessandro che ha confessato al concorrente:

«Mi dispiace per Gianmaria perché lui ci tiene, ma tra i due non c’è molto affiatamento e voglia di stare insieme, fuori saranno sicuramente ancora più distanti viste le distrazioni. È una cosa destinata a finire».