Sapete cosa ha regalato il principe William alla sua consorte, Kate Middleton? Il suo presente vale un occhio della testa.

Come sempre il principe William non si smentisce. Follemente innamorato della sua Kate, anche questo Natale l’ha voluta sorprendere con un regalo straordinario che vale migliaia di sterline.

Il costoso regalo per Kate Middleton

Kate e William sono una delle coppie reali più amate e apprezzate di sempre. Insieme da tanti anni, la duchessa e il duca di Cambridge rappresentano il prototipo perfetto di monarchi. Sempre sorridenti, affabili ed empatici con i loro sudditi, sono seguiti e ammirati non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo.

Non sempre tutto ciò che luccica è però oro. Anche loro hanno affrontato momenti non semplici che hanno messo in serio pericolo il matrimonio e gettato scompiglio a palazzo reale.

Recentemente il tabloid inglese The Sun, ha fatto riemergere prepotentemente un evento che Kate a tutti i costi ha cercato di archiviare: il presunto tradimento del marito con la marchesa Rose Hanbury. Diciamo pure che in vista del Natale, questa ferita che ancora non si è rimarginata, ha creato un po’ di tensioni nella royal family.

Da grande signora, Kate ha saputo però affrontare al meglio anche questa situazione e come se nulla fosse mai accaduto, si è lasciata tutto alle spalle e si è dedicata a vivere le festività ancora in corso, nel modo più normale possibile.

Ecco quanto ha speso il principe William per sorprendere la duchessa di Cambridge

Anche questo Natale è stato diverso dal solito. La pandemia che ancora spaventa il mondo intero, ha costretto tutti, anche i reali, a limitare i contatti sociali e proteggersi in luoghi tranquilli e poco affollati.

Pure il Natale di William e Kate è stato particolare. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno fatto uno strappo alle regole mettendo da parte il protocollo reale e godendosi un Natale alternativo.

La famiglia Windsor-Middleton non ha festeggiato a Buckingham Palace con la regina Elisabetta ma nella meravigliosa tenuta di Anmer Hall nel Norfolk. In questa casa meravigliosa circondata da frutteti e campagna, William, Kate e i principini George, Charlotte e Louis hanno celebrato il Santo Natale come una famiglia comune.

Il duca e la duchessa di Cambridge hanno cercato di far vivere ai loro figli un Natale quanto più normale possibile creando delle nuove tradizioni. Rispetto alla regola tradizionale che prevede lo scarto dei regali il 24 dicembre alle 17 del pomeriggio, cioè all’ora del tè, questa volta Kate ha sorpreso i bambini facendo arrivare Santa Claus il 25 dicembre.

Sapete cosa hanno ricevuto i principini? Il futuro erede al trono, George, ha trovato sotto l’albero tutta l’attrezzatura da campeggio che un amante della natura come lui desiderava da tempo.

La principessa Charlotte ha ricevuto in dono una meravigliosa videocamera mentre il principino Louis, un simpatico kit per l’arrampicata. Il regalo più bello l’ha ricevuto però Kate. William ha sorpreso la sua consorte con un braccialetto preziosissimo che costa un occhio della testa. Sapete quanto l’ha pagato? Decine di migliaia di sterline!