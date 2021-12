La moglie di William, Kate Middleton, potrebbe non diventare mai la regina del Regno Unito se la situazione attuale non cambierà. Eccone il vero motivo.

Tutti i sudditi dell’attuale Regina Elisabetta amano e ammirano profondamente la loro sovrana. Tutti sappiamo che la morte di Diana ha suscitato molto sconforto e profonda tristezza in tutti coloro che credono profondamente nei valori della Corona. In numerosi presumono che la futura sovrana sarà la moglie di William, così da poterlo affiancare quando lui diventerà Re. Queste supposizioni però si basano solo sulle dicerie sentite, in realtà vi è un proseguimento molto più complicato che si cela nell’ombra della Royal Family.

Come ben saprete, da poco tempo è venuto a mancare il consorte della Regina e, per via dell’età e dei numerosi acciacchi, in molti temono che a breve Elisabetta || possa lasciare questo mondo lasciandoli in un mare di solitudine in balia del loro destino. A questo ovviamente la Regina ha già pensato e, nonostante lei sia a capo di tutto, sono poche le azioni che può muovere in questo campo poiché tutto si basa su leggi scritte centinaia di anni fa direttamente dai suoi predecessori.

Kate Middleton non diventerà mai la Regina per via di Camilla? Tutta la verità

Dopo la morte di Lady Diana, Principessa del Galles, il consorte Carlo portò alla luce la sua storia con Camilla. Lei è attualmente la Duchessa di Cornovaglia e, seppur il suo sia già a tutti gli effetti un titolo nobiliare, potrebbe in un futuro non troppo lontano diventare la vera succeditrice al trono. Occupando così il ruolo dell’attuale Regina, la donna diverrebbe il sovrano di ogni cosa appartenente al Regno. Questo però non fa del tutto impazzire i sudditi, i quali sono abituati a sottostare ad un’erede al Trono principalmente come Principessa di Galles, proprio come lo era Lady Diana.

La Duchessa di Cambridge quindi potrebbe non sedere mai sul Trono al fianco del marito poiché quest’ultima non è di sangue reale ed inoltre sarebbero infinite le pratiche da modificare. Fin dal principio, i predecessori si sono sempre attenuti alle regole stabilite dalla Corte, senza violarle mai in alcun modo.

Seppur il regolamento imposto ai Sovrani vieti loro innumerevoli scelte, l’attuale Regina non appare del tutto convita a lasciare che la sua succeditrice sia Camilla. Questo turberebbe profondamente i suoi sudditi ed inoltre potrebbe scatenare rivolte ingestibili poiché il popolo non ha affatto dimenticato ciò che è accaduto alla Principessa del Galles. William, d’altro canto è molto affranto della situazione creatasi e spera in un possibile cambiamento.