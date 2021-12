Giacomo umilia Alessandro: “Tranquillo mo ti buttano fuori” | Urtis lapidario

Giacomo Urtis umilia spudoratamente Basciano davanti a tutta l’Italia senza pensarci troppo. Alessandro è rimasto completamente senza parole!

Il nuovo concorrente è entrato solo da poche settimane ma ha già scombussolato i piani di tutti i vipponi all’interno della casa. In molti non credono nelle sue parole ed inoltre non va particolarmente a genio ai ragazzi nella casa del Grande Fratello Vip. Varie versioni circolano sulla sua entrata nel reality, si suppone infatti che il gieffino sita solo seguendo un piano prestabilito, stipulato in collaborazione con gli autori stessi ed il conduttore televisivo Alfonso Signorini. A differenza dei ragazzi, numerose ragazze sono letteralmente cadute ai suoi, una in particolare. Sophie infatti si è praticamente catapultata fra le sue braccia.

Gianmaria non è affatto contento delle nuove dinamiche del gioco, oltretutto le manca notevolmente Sophie ed infatti cerca di colmare il suo vuoto con la nuova concorrente Federica. Insomma, Alessandro ha davanti a sé ancora molta strada da percorrere e di certo non riceverà l’aiuto di alcun concorrente di sesso maschile all’interno della casa. perfino il concorrente Urtis non nutre un sentimento positivo nei suoi confronti.

Giacomo Urtis demolisce e zittisce Alessandro Basciano al GF Vip 6

In questi ultimi giorni abbiamo visto Alessandro nel disperato tentativo di creare qualche legame. Lui attualmente condivide la stanza con la gieffina Soleil, la stessa stanza in cui dormiva l’ormai ex vippone Alex Belli. Il suo posto in realtà spettava ad Urtis, quest’ultimo infatti dopo l’uscita di Belli dormiva nello stesso letto con Soleil. Una notte però Basciano si è intrufolato nel letto mentre il vippone era andato in bagno e da allora non gli ha più ceduto il posto.

La scorsa notte i due si erano messi a letto mentre Soleil dormiva già. Dopo essersi messi a letto Alessandro ha confessato ad Urtis che gli manca molto andare in Spagna e più precisamente a Madrid, al che il vippone non si è fatto sfuggire l’occasione e lo ha zittito una volta per tutte. Urtis infatti lo ha tranquillizzato dicendogli di non preoccuparsi poiché fra un paio di giorni potrà tornare alla sua vita normale e potrà quindi fare un bel viaggio in Spagna.

Potrebbe interessarti anche: Giacomo Urtis: “Valeria Marini, che puzza vomitevole dal bagno” | Umiliata dal compagno

“E amore mo vai, mo il tre vai tranquillo”

Questo sono le parole del vippone, il quale ha lasciato intendere che a breve il ragazzo verrà squalificato. Sarà davvero così o è semplicemente un desiderio del ragazzo?

Desireè Cirisano