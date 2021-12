Giacomo Urtis: “Valeria Marini, che puzza vomitevole dal bagno” | Umiliata dal compagno

By

Nelle scorse ore Giacomo Urtis e Valeria Marini sono stati protagonisti di un momento davvero esilarante che ha lasciato tutti senza parole: scopriamo cosa è accaduto poco fa nella casa più spiata d’Italia.

Con Giacomo Urtis e Valeria Marini i colpi di scena e anche il divertimento non mancano proprio mai. Nelle scorse ore il noto chirurgo ha fatto una dichiarazione choc sulla sua amica “stellare”, umiliandola davanti a tutti: scopriamo di più.

GF Vip, Giacomo Urtis e Valeria Marini: la scena esilarante

I concorrenti della sesta edizione del reality di Alfonso Signorini ci stanno regalando tantissime emozioni. In particolare Giacomo Urtis e Valeria Marini, si sono rivelati i vipponi più amati della Casa del Grande Fratello Vip.

Con loro il divertimento e anche i colpi di scena non mancano mai. Addirittura nelle scorse ore, Valeria Marini è stata la protagonista di una scena davvero esilarante. Mentre tutti i concorrenti stavano scrivendo la lista della spesa, la showgirl ha proposto di acquistare “un vibratore”. Un momento che ha divertito tantissimo i telespettatori del reality.

Ma non è l’unica scena che ha divertito i fan e i gieffini del programma, infatti, poco fa Giacomo Urtis ha lasciato tutti senza parole con una dichiarazione che riguarderebbe proprio la showgirl romana, Valeria Marini: scopriamo cosa è accaduto.

Giacomo Urtis umilia Valeria Marini davanti a tutti

I telespettatori del Grande Fratello Vip, conoscono bene Giacomo Urtis dato che non è la prima volta che partecipa al reality di Alfonso Signorini. Lui non ha peli sulla lingua ed è davvero molto schietto. Insomma, non ha nessun timore di raccontare episodi fuori dal normale. Infatti, poco fa il noto chirurgo parlando con gli altri vipponi ha rivelato:

“Eva dice che gli ho ruttato in faccia, ma in realtà c’era Valeria in bagno che ha aperto la porta”.

Lui e gli altri concorrenti sono scoppiati a ridere e anche tantissime persone che hanno assistito a questa scena esilarante sono rimasti molto divertiti. La simpatia di Giacomo e Valeria ha conquistato proprio tutti.