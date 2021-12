Grande Fratello Vip, questa volta i vipponi l’hanno combinata grossa, budget decurtato per tutti. Scoppia la polemica in casa.

Terremoto nella casa del Grande Fratello. La produzione ha preso seri provvedimenti nei confronti dei vipponi il cui budget è stato drasticamente tagliato. Ecco cosa hanno combinato.

Grande Fratello, vipponi nei guai

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha riservato come suo solito scoppiettanti sorprese e colpi di scena che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Innanzitutto, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di un nuovo concorrente, Kabir Bedi, che varcherà la porta rossa il 3 gennaio, ma non sarà solo. Insieme a lui, con grande stupore, diventerà concorrente ufficiale del reality anche Delia Duran, la moglie di Alex Belli. Come andrà la convivenza con Soleil Sorge? Ne vedremo delle belle, il pubblico prevede già fuoco e fiamme tra le due.

Abbiamo assistito poi all’eliminazione di Biagio D’Anelli e all’ufficializzazione, se tale si può definire, del suo amore per la gieffina Miriana Trevisan. Insomma, nel corso dell’ultima diretta è successo davvero di tutto.

Un altro argomento affrontato dal conduttore è stata la questione pulizie. Manila ha avuto uno scontro diretto con Lulù perché, a detta dell’ex reginetta di bellezza, la principessa si defila sempre dal dare una mano in cucina o fare le pulizie. Arriva a sorpresa una comunicazione ufficiale che ha creato ancora più tensione in casa.

Budget decurtato, caos in casa e guerra tra i gieffini

La questione pulizie sta ormai sfuggendo di mano. Più volte nel corso degli ultimi giorni, alcuni vipponi hanno lamentato la presenza in casa di topi che corrono nel confessionale o che lasciano escrementi sul letto e nel corridoio.

Colpa della scarsa igiene dei gieffini? Secondo il pubblico sovrano sì. Chi segue il reality h24 ha notato in più occasioni pile di piatti e tazze sporche per giorni, polvere ovunque, cicche di sigarette in giro per la casa e stanze da letto sporche e in disordine.

A pretendere ordine e pulizia sono soprattutto Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, eppure, anche loro, hanno dovuto subire un grave provvedimento disciplinare. Nelle scorse ore Soleil Sorge ha letto un comunicato ufficiale del GF che annunciava ai concorrenti una decurtazione del budget settimanale della spesa.

LEGGI ANCHE—> Gf Vip 6, cambia tutto dalla prossima puntata | Lei non ci sarà più

Nella nota di legge che la cifra di 380 euro è stato ridotta a 266 euro per via delle pessime condizioni igieniche in cui versa la casa. Gli autori hanno concluso il messaggio con una frase che lascia capire l’amarezza: “Buona spesa, zozzoni”. Arrivano già i primi scontri in casa. Tra accuse e giudizi, il capodanno dei vipponi è in serio pericolo.