Gf Vip 6, cambia tutto dalla prossima puntata | Lei non ci sarà più

L’annuncio è arrivato ieri sera ma i rumors si erano già avuti giorni fa. Il motivo del lascito potrebbe essere stato causato da una lite in diretta al Gf Vip 6.

Di certo non è un personaggio del Gf Vip 6 che le manda a dire. Che voglia prendersi una pausa da Signorini?

Dalle prossime puntate non ci sarà al Gf Vip 6

E’ una delle protagoniste del Gf Vip 6 ma o si odia o la si ama. Questo hanno imparato a capirlo soprattutto gli inquilini della casa. Proprio loro, e in particolare Sophie Codegoni con la quale ha avuto uno scontro, potrebbero tirare un sospiro di sollievo dalle prossime puntate. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli che non sarà più in studio.

L’opinionista, più nota per essere la moglie di piuttosto che per i suoi successi televisivi, durante una diretta televisiva in prima serata ha avuto uno scontro verbale con il padrone di casa, Alfonso Signorini. Proprio lui, si è trovato a doverla zittire poiché la Bruganelli voleva per forza dire la sua in merito alla chiacchieratissima vicenda tra Alex Belli e Soleil.

Una pausa oppure un abbandono definitivo?

Alla fine della puntata del Grande Fratello del 27 dicembre 2021, prima del classico saluto, Signorini ha affermato che la Bruganelli, a partire dalle prossime puntate, non ci sarà in studio. Il motivo non è la lite che c’è stata tra di loro la puntata precedente. La Bruganelli, infatti, avrebbe in programma un viaggio di famiglia per festeggiare la fine dell’anno.

Alla domanda del conduttore su quale sia la destinazione del viaggio, Sonia ha affermato che non poteva rivelarlo. In realtà, la sua sarà soltanto una pausa. Già all’inizio della trasmissione, tre mesi fa or sono, la Bruganelli aveva annunciato che avrebbe saltato una puntata.

Una mini pausa che vedrà come unica opinionista in studio Adriana Volpe. O forse no? Alcune indiscrezioni, infatti vorrebbero che la possibile sostituta andrebbe ricercata tra una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 1.

Si sa soltanto che la donna di 44 anni che sostituirà la Bruganelli è un’ex concorrente e ricorda un po’ Sonia e il mondo a cui appartiene. Addirittura la moglie di Paolo Bonolis avrebbe dato l’ok alla sua sostituta.