Un altro concorrente ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del GF Vip 6, non riesce più a sopportare la tensione. Alfonso Signorini sconvolto dalla decisione presa.

Il programma è iniziato ormai circa 4 mesi fa e durante questo lungo periodo abbiamo visto innumerevoli volti varcare la porta rossa. Alcuni di loro hanno letteralmente scritto la storia di questa sesta edizione del reality, chi nel bene e chi nel male. Un volto che non potremo mai dimenticare, per via del triangolo amoroso creato all’interno della casa, è proprio di Alex Belli. Quest’ultimo, con la collaborazione della gieffina Soleil ha dato involontariamente molto materiale da trattare nelle mani del conduttore Alfonso Signorini. Le dinamiche trattate sono molteplici.

Un altro volto che ricorderemo sicuramente è proprio quello di Aldo Montano, il quale ci ha regalato infiniti sorrisi. La sua bontà d’animo e la sua schiettezza l’hanno reso il vippone d’eccellenza di questa sesta edizione. Lui all’interno della casa ha creato innumerevoli legami, alcuni di questi perfino fraterni. Lui stesso ha affermato che il rapporto con il vippone Manuel, Gianmaria e Katia, non si dissolverà mai. Quest’ultimi a loro volta tengono molto a lui e, quando l’uomo ha abbandonato il reality, sono tutti scoppiati in un mare di lacrime.

Un nuovo concorrente abbandonerà il programma GF Vip 6: ecco chi

Gianmaria e Manuel sono rimasti particolarmente sconvolti quando hanno visto la porta rossa non riaprirsi più per accogliere il loro amico. Entrambi hanno pianto molto quando Aldo ha comunicato loro che non sarebbe più rientrato. Accettare la sua lontananza è stato alquanto difficile. Sia Gianmaria che Manuel, all’interno della casa, hanno la loro dolce metà. Purtroppo però Gianmaria, solo pochi giorni fa ha accettato la rottura con Sophie. Senza dispiacersi troppo ha deciso di consolarsi fra le braccia di Federica.

La relazione di Manuel e Lulù attualmente va a gonfie vele, la distanza di Aldo però ha reso tutto più complicato. Il gieffino infatti non riesce più a sopportare la pressione. Il solo pensiero di attendere fino al termine del programma per poter uscire, lo agita notevolmente. Vi ricordiamo che la finale è stata posticipata al 14 marzo 2022. Proprio per questo motivo infatti, Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare la casa.

Nelle ultime ore infatti il ragazzo ha comunicato la sua decisione ai concorrenti presenti nel reality. Secondo quanto affermato, lui lascerà definitivamente il Grande Fratello Vip il 17 gennaio. Questa decisione è il frutto di molti ragionamenti e, dopo infiniti ripensamenti, è più convinto che mai.