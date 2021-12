La vippona Lulù impazzisce e decide di fare una doccia con il nuovo arrivato: Alessandro Basciano. Il vippone Manuel, presente nella casa del GF Vip 6, senza parole.

Il vippone Alessandro è entrato a far parte del cast del Grande Fratello Vip da solo poche settimane, nonostante questo però non ha perso tempo ad intrufolarsi nei legami presenti fra i concorrenti. Lo abbiamo visto infatti tentare di catapultarsi fra le braccia di Soleil, con però scarsi risultati. Successivamente il ragazzo ha poi deciso di buttarsi a capofitto in un rapporto con la gieffina Sophie, la quale ha prontamente troncato la storia con il concorrente Gianmaria. La ragazza, subito dopo aver preso questa decisione ha iniziato a stuzzicare il ragazzo e ad oggi i due sono più vicini che mai.

Insomma, il nuovo arrivato non va particolarmente a genio agli uomini presenti nella casa, i quali si sentono abbastanza in soggezione. Nelle ultime ore il ragazzo ha ben pensato di far tribolare un’altra famosa coppia di questa interessante edizione del reality, ovvero Manuel e Lulù. Perfino i concorrenti si sono accorti del tutto e sono rimasti completamente a bocca aperta.

Alessandro Basciano e la doccia con la vippona Lulù al GF Vip 6, cosa penserà Manuel?

La giovane coppia ha da poco raggiunto un equilibrio stabile, inizialmente infatti i due vivevano una quotidianità piena di alti e bassi. Manuel era perfino arrivato al punto di nominare la ragazza così da non dover sopportare più le infinite discussioni. Inaspettatamente poi, lo stesso vippone si è riavvicinato alla ragazza ed ha riconquistato il suo cuore. Ora sono più affiatati che mai, sarebbe in peccato infatti intromettersi fra i due, eppure!

Il nuovo arrivato Alessandro è un ragazzo apparentemente simpatico e semplice. Alcuni concorrenti però hanno avuto modi di capire che potrebbe non essere ciò appare. In molti lo hanno descritto come ragazzo bugiardo e calcolatore. Gli stessi presuppongono che la sua frequentazione con Sophie in realtà sia stata già scritta e che, probabilmente, il suo vero interesse ricade su un’altra gieffina. È possibile che questa vippona sia allora Lulù?

I due sono stati pizzicati mentre facevano una dolce insieme e soprattutto molto vicini, il gieffino Manuel ha assistito alla scena e non ha potuto fare a meno che rimanere a bocca aperta. Cosa accadrà nei prossimi giorni?