Dimenticano i microfoni accessi nella casa: “Ha pagato per non farla uscire” | È bufera

I telespettatori più attenti del Grande Fratello Vip hanno notato una strana dichiarazione fatta da uno dei concorrenti del reality. Una rivelazione davvero sconcertante: scopriamo di più.

Non c’è tregua per il Grande Fratello Vip, quest’anno il reality di Alfonso Signorini è continuamente al centro delle polemiche. Nelle scorse ore alcuni gieffini si sono lasciati andare ad una confessione sconcertante, che ha indignato tutti i telespettatori del programma: tutti i dettagli.

È polemica al GF Vip 6

La sesta edizione del reality di Alfonso Signorini si sta rivelando davvero molto complicata. Nel corso di questi ultimi mesi ci sono state varie polemiche a causa delle diverse dinamiche accadute all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

In particolare, il programma è stato accusato più volte di fare favoritismi, dato che in numerose occasioni alcuni concorrenti hanno commesso gesti da squalifica ma non sono stati presi provvedimenti.

Oppure, in molti sostengono che sia inaccettabile mandare in onda “finti teatrini organizzati” come quelli tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Per non parlare di un uomo della regia si è dimenticato il microfono acceso e ha pronunciato una bestemmia, spiazzando così i concorrenti e i telespettatori.

Addirittura, nelle scorse ore, il vippone Barù ha confessato che alcuni autori lo stiano spingendo per crearsi una love story in modo da alimentare più dinamiche. Insomma, le polemiche non mancano mai, ma poco fa ciò che è accaduto ha davvero lasciato tutto il pubblico a bocca aperta: scopriamo di più.

Lo scandalo impensabile nel reality di Alfonso Signorini

Poche ore fa, è diventato virale un video sul web che riguarderebbe alcuni concorrenti della Casa. Nel filmato si vede solamente Lulù e Manuel in camera che giocano con un pupazzo. Ma alzando il volume, si sentono bene le voci di alcuni vipponi che si lasciano andare ad una confessione davvero scottante, infatti, si sentire dire:

“Ha pagato per non farla uscire”

Dopo questa frase, sul web si è scatenata l’ennesima polemica e alcuni utenti hanno accusato nuovamente il programma di adottare strategie non corrette per aumentare lo share.