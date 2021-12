Amici, Celentano innamorata persa di lei | Non è mai successo prima

La maestra Alessandra Celentano sorprende tutti per il suo comportamento ad Amici, innamorata follemente di lei. Ecco di chi si tratta.

Lei è ormai un volto fisso nel rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, ai suoi tempi era una delle ballerine più brave. Dopodiché ha deciso di intraprendere il percorso di insegnante, volendo trasmettere gli stessi valori e la stessa determinazione ai propri allievi. Come maestra di danza, l’abbiamo sempre vista ricoprire un ruolo molto importane nella scuola. Nelle vesti della spietata insegnate di ballo, ha fatto crescere sia professionalmente che caratterialmente i giovani allievi. Anche se i suoi modi di fare possono risultare forti e delle volte inopportuni, la donna tiene molto ad ogni suo allievo.

Nessuno però mai, prima d’ora, le ha fatto brillare gli occhi come se fosse follemente innamorata. Quando la guarda sembra che ogni cosa che prima risultava irraggiungibile ad oggi e lontana solo un soffio di fiato. Per è sempre un onore poter trasmettere il proprio sapere ad allievi determinati e volenterosi di voler imparare. Nelle scorse edizioni ovviamente aveva un ballerino o una ballerina a cui teneva particolarmente, quest’anno però la situazione è completamente diversa.

La maestra Celentano follemente innamorata di una ballerina di Amici

La donna non si è mai lasciata trasporta dalle emozioni al di fuori della danza. Ogni sua parola e perfino ogni sua critica, per quanto queste potessero far soffrire gli allievi, venivano e vengono detto solo ed esclusivamente per il loro bene. Lei sa per certo cosa significa farsi largo tra i grandi volti nel mondo della danza, degli immensi sacrifici che bisogna fare per raggiungere finalmente un obbiettivo.

Per questo motivo infatti sprona duramente i suoi allievi, in moda tele che possano iniziare a capire cosa realmente si cela dietro un balletto in teatro e dietro il successo. Con lei i suo modi sono ugualmente duri, più di quelli usati con gli altri allievi, poiché in lei vede una giovane Alessandra che ricorre il suo stesso sogno.

La ballerina in questione ovviamente è Carola, ogni sua mossa è sinonimo di eleganza e raffinatezza. Estremamente brava nella danza classica, riesce a trasmettere ogni emozione attraverso i suoi passi. La maestra nota ogni minimo dettaglio e la sua determinazione ed in particolare la sua bravura e la forza d’animo, hanno letteralmente rapito il suo cuore.

Potrebbe interessarti anche: Amici, le parole della Celentano preoccupano tutti: “Dietro ci sono delle torture”

Ogni esibizione svolta da Carola fa spuntare automaticamente un gran sorriso sul volto della maestra, inutile negarlo, lei è la sua preferita.