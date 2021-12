Amici, le parole della Celentano preoccupano tutti: “Dietro ci sono delle torture”

La famigerata maestra di danza di Amici, Alessandra Celentano, fa preoccupare tutti per via di alcune parole da lei pronunciate, ciò che si cela dietro le sue terribili parole è assurdo.

Siamo tutti molto abituati a vedere degli atteggiamenti non proprio compassionevoli all’interno dello studio del famigerato programma di Maria De Filippi. Bisogna infatti ammettere che la maestra di danza ha dei modi abbastanza forti per insegnare. Numerose infatti sono le volte in cui un allievo si è ritrovato con il volto rigato dalle lacrime dopo aver avuto un confronto con lei. Ebbene, il suo comportamento e le sue sfuriate hanno un motivo ben preciso. Come ben saprete, lei prima di diventare una maestra di danza era innanzitutto una ballerina professionista.

Per poter ottenere i risultati che oggi la rendono un volto importante nel mondo del ballo, lei ha dovuto sopportare ed affrontare innumerevoli sacrifici. Di certo non è stato affatto facile farsi largo tra i più grandi e reggere il confronto con alcuni di questi. I suoi atteggiamenti quindi sono semplicemente un avvertimento su ciò che li aspetta in futuro e per questo cerca di formare al meglio i suoi allievi. Senza sconti e simpatie.

Alessandra Celentano, maestra di Amici, fa una rivelazione impressionante

Anche se siamo tutti abituati a vederla in vesti forti ricoprendo un ruolo da duro senza la ben che minima empatia, lei in realtà non è proprio così. Il carattere forte le appartiene certo, ma ha anche un animo gentile che tende a far fuoriuscire solo ed esclusivamente dopo aver varcato la porta d’uscita dello studio del talent. sulla sua pagina Instagram infatti tratta spesso argomenti comuni che le stanno particolarmente a cuore.

Negli ultimi giorni infatti ha deciso di sensibilizzare, il grande pubblico che la segue, su un argomento abbastanza delicato.

Nel periodo Natalizio siamo tutti fin troppo occupati a spendere e sperperare denaro in acquisti futili. Comprando inoltre notevoli quantità di carne senza pensarci troppo. Scarpe di lusso, pellicce e creme, tutte cose provenienti in realtà da origini animali. La maestra quindi ha deciso di esprimere un suo pensiero a riguardo con la speranza che questo urti la sensibilità di molti.

Potrebbe interessarti anche: Alessandra Celentano e il suo fisico: “Dovevo essere più magra” | Svela la sua sofferenza più grande

Condividendo uno scatto che la ritrae con un paio di corna Natalizie sul capo, esprime il suo pensiero:

“Questo è il modo giusto di indossare parti di animale e non scarpe, borse, pellicce, piumoni o creme. Per non parlare dell’alimentazione! Ad esempio il foie gras (fegato di anatra o oca) non è un alimento vitale, no? […] Se tutti sapessero come fanno a ricavare questa pietanza, forse qualcuno non la mangerebbe più! Dietro a tutto ciò ci sono assurde torture, sempre come conseguenza dei capricci dell’uomo.”

In molti hanno condiviso le sue parole poiché al giorno d’oggi davvero in pochi pensano alle conseguenze delle proprie azioni, pensando che il cambiamento spetterà sempre a qualcun altro.

Desirèe Cirisano