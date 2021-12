UeD, ricordate la tronista Giorgia? Sta vivendo un dramma: “Periodo difficile”

Giorgia Lucini, famosa ed ex tronista di Uomini e Donne, ha sconvolto tutti con una rivelazione shock sul suo profilo Instagram. La donna sta attraversando un periodo particolarmente difficile.

Lei è una famosa ragazza che ha ricoperto il ruolo di tronista al dating show Uomini e Donne, programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Il suo percorso è stato vissuto a pieno e di ogni singola esperienza la ragazza ne ha fatto tesoro. La sua è una storia complicata ed inaspettata. Molte volte quando si diventa famosi non si è affatto pronti di fare i conti con la fama. Oggi lei è una mamma di due bellissimi bambini e sui suoi profili social tratta molti argomenti. Casa, famiglia, lavoro, questi sono i principali argomenti trattati.

Solitamente appare sempre sorridente, come se nulla potesse scalfirla. Nelle ultime ore però la ragazza ha raggiunto un limite. Second quanto riportato da lei stessa infatti, questo risulta essere un periodo particolarmente difficile per lei poiché sta vivendo un dramma del tutto inaspettato. Nel comunicare il tutto ai suoi fan ha chiesto perfino scusa per via delle sue parole. A seguire le dichiarazioni della ragazza.

Giorgia, famosa tronista di U&D sta attraversando un dramma: ecco le sue parole

Come ben saprete il mondo dello spettacolo nasconde infiniti retroscena. Per quanto far parte di questo mondo possa risultare esaltante, in realtà non sempre è così. Molti Vip infatti tendono a mantenere la propria vita del tutto riservata poiché tutto ciò che accade loro è poi scansionato dettagliatamente da tutti i fan, ma non solo. Il più delle volte infatti sono gli stessi personaggi famosi che mettono in discussione la vita altrui, tentando disperatamente di trovare il minimo dettaglio che posso distruggere la reputazione di terzi.

La ragazza non ha ben specificato cosa le sta accadendo in queste ultime settimane, ha semplicemente affermato di essere stanca dei continui comportamenti di alcune persone. Proprio per questo infatti ha deciso di prendersi un periodo di pausa allontanandosi categoricamente dai social media. Ha inoltre parlato della mancanza di solidarietà femminile e di tutto ciò che questo potrebbe comportare.

“Non sto vivendo un periodo facile. Ho sempre pensato che l’amore vince su tutto, ma purtroppo non è così. Viviamo in un mondo fatto di persone cattive [..] Un mondo Ipocrita, che continua a sostenere che esiste la solidarietà femminile, quando forse l’ho ritrovata in 3 donne in tutta la mia vita.”

Queste sono le parole della ragazza, la quale tentava di dare una spiegazione ai suoi fan senza però entrare troppo nei dettagli. ha inoltre aggiunto:

“Mio padre mi ha insegnato ad alzarmi anche davanti al momento più no, ai periodi più bui e per questo lo ringrazio con tutta me stessa. Se oggi sono la donna, la mamma che sono sicuramente lo devo all’educazione e ai valori che lui, la mia mamma e tutta la mia famiglia mi hanno insegnato“

Non ha specificato quanto durerà questa sua pausa di riflessione ed inoltre non ha accennato minimamente alla motivazione reale delle sue parole. Non ci resta quindi che attendere spiegazioni dalla diretta interessata.

Desirèe Cirisano