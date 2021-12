UeD, Ida Platano finisce nei casini: “Madre di me*da, ha rovinato il figlio”

Ida Platano, dama del famigerato programma U&D, finisce sotto un vortice, innumerevoli sono le accuse che la coinvolgono. Cosa è successo realmente?

Dopo il suo coinvolgimento nel programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi, Uomini e Donne, per lei sono iniziate ad arrivare fiumi di critiche. Spieghiamoci meglio, una donna secondo alcuni deve mantenere un certo decoro e un certo atteggiamento essendo signora e madre. Il ragionamento non fa una piega se viene adottato pure per il genere maschile. La situazione si complica quando alcune persone credono che essere madre significhi rinunciare alla propria libertà. Crescere è un mestiere molto faticoso e nessuno sa per certo di non aver commesso errori nel corso degli anni.

Avere un figlio non significa però dimenticare completamenti se stessi, chi desidera tornare ad amare dopo una rottura faticosa deve essere libero di poterlo fare. Non sarà di certo la presenza di un figlio a comprimere il sentimento, ovviamente bisogna sapersi comportare e non creare alcun problema al proprio figlio. Questo ragionamento però non viene compreso a pieno, per questo infatti la donna ha ricevuto innumerevoli commenti offesivi e critiche pesanti nei suoi confronti.

Ida Platano sotto accusa, la dama di U&D stanca delle parole usate contro di lei

Nelle ultime ore la donna ha denunciato il tutto sui suoi rispettivi profili social, stanca dei continui insulti che continua a ricevere quotidianamente. Parole pesantissime rivolte contro di lei, giudizi forti che nessuna donna vorrebbe mai sentire. La dama ha deciso così di sfogarsi parlando apertamente di ciò che le viene detto, esprimendo ovviamente il suo pensiero.

Il tutto però si è scatenato per via di alcuni insulti rivolti perfino al figlio e questo ha fatto letteralmente infuriare la dama. Quest’ultima è stata accusata di innumerevoli cose ma quella che ha più urtato la sua sensibilità, oltre ovviamente agli insulti rivolti contro il figlio, è l’affermazione a lei rivolta di alcuni utenti.

Questi affermano che in realtà sia mantenuta da qualche uomo trovato qua e la. Oltretutto hanno affermato che i regali di natale scartati dal figlio in realtà siano anch’essi regali dagli innumerevoli uomini che sborsano denaro per lei.

“Sono stufa di sentirmi dire che sono una madre che non vale, che lo sto rovinando, Insultate me ma non toccate mio figlio. […] Che sia ben chiaro non mi sono mai fatta mantenere da nessuno, mi mantengo da sola e mantengo mio figlio. Pulitevi le orecchie e ascoltate bene, avete rotto!”

Questa è una piccola parte dello sfogo della donna, stufa delle continue ingiurie e delle continue diffamazioni.

Desirèe Cirisano