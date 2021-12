Ida Platano, famosa dama del famigerato programma Uomini e Donne, pizzicata in compagnia del rinomato tronista. La conduttrice Maria De Filippi, assolutamente in disaccordo, va su tutte le furie.

Innumerevoli sono le delusioni che Ida Platano ha subito nell’ultimo periodo, negli corso degli anni si è guadagnata il rispetto e la stima della redazione tutta e del pubblico da casa, Pare però che la donna sia alquanto sfortunata in amore, sono ormai svariati gli anni in cui partecipa al famoso programma televisivo condotto dalla rinomata Maria De Filippi, nonostante questo però le sue storie sentimentali non hanno mai raggiunto il lieto fine tanto sperato.

Persona di buon cuore ed estremamente legata ai buoni modi di fare d’altri tempi, questo è anche uno dei tanti motivi per il quale le sue storie d’amore non hanno ottenuto grandi risultati.

Ida Platano, dama di Uomini e Donne, punta al tronista del famoso programma? Maria non è d’accordo

In questi ultimi mesi l’abbiamo vista felice e spensierata grazie alla relazione sentimentale nata all’interno delle mura del dating show con Diego Tavani. Entusiasta del legame creatosi con la sua presunta dolce metà pensa di lasciare il programma insieme, così da far evolvere la loro storia anche lontani dai riflettori. Questo però non accade poiché Diego Tavani si conferma come l’ennesima delusione della dama. Stanca e devastata dalla situazione pensa ad abbandonare definitivamente il programma di Maria De Filippi.

Fin quando però qualcosa inizia a cambiare. La dama infatti è stata pizzicata al di fuori del programma con il tronista attuale del trono classico. Questo ovviamente non rientra nei comportamenti richiesti dalla redazione di Uomini e Donne.

Il tronista in questione è proprio Matteo Ranieri, volto già molto conosciuto dai telespettatori poiché presente anche nell’edizione scorsa dove decise di proseguire il suo percorso con Sophie Codegoni. La loro relazione però non durò molto tempo ed i due presero strade ben diverse. Oggi lei infatti si ritrova all’interno delle mura della casa del Grande fratello Vip.

Matteo è un ragazzo affascinate e di buon animo, amato e stimato da molti, compresa la dama Ida. Tra i due sono volati svariati complimenti, anche molto forti, questo infatti ha fatto insospettire tutti i presenti ed i telespettatori. Sono svariate le versioni che si vociferano, proprio per questo la dama ha deciso di precisare il vero legame che si cela dietro al loro rapporto.

“Non scenderei a corteggiarlo, assolutamente. Quando ballavo lo abbracciavo, ma il mio era un abbraccio materno. [..] Mi auguro che mio figlio un giorno diventi come lui.”

La situazione sembra quindi chiarita, sperando che questa sia la vera realtà dei fatti. Se così non fosse, la conduttrice Maria non ne sarebbe affatto contenta.

Desirèe Cirisano