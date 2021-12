La famosa opinionista Tina Cipollari conferma la storia d’amore mantenuta segreta con un attuale vippone del Grande Fratello Vip 6. Ecco tutti i retroscena mai rivelati.

La famosa donna ha sempre gli occhi attenti dei fan puntati su di lei. Il suo intervento del programma condotto da Maria De Filippi è ormai diventato essenziale ed appunto, da sempre, la vediamo occuparsi della vita privata degli altri. Tutte le faccende amorose che si complicano vengono poi risolte anche per i suoi consigli. Da sempre pronta a commentare le storie d’amore degli altri, ma della sua si sa ben poco. Grazie a questa sesta edizione del programma però siamo venuti a conoscenza di un dettaglio scioccante.

Lo stesso concorrente, presente attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, ha rivelato il tutto ricordando i bei momenti trascorsi insieme. Il tutto però fatto involontariamente, l’uomo stava solo condividendo i suoi ricordi quando è poi spuntato il nome della donna. Tutti sono rimasti a bocca aperta sentendo queste sconvolgenti rivelazioni, perfino il conduttore televisivo era incredulo delle parole sentite. Il vippone è uno dei volti più amati dal pubblico, ovvero Giucas Casella.

Tina Cipollari ha avuto una storia d’amore con il concorrente del GF Vip, Giucas Casella?

A rendere la notizia pubblica è stato proprio il vippone, il quale parlando con il conduttore Alfonso Signorini ne ha parlato come se non fosse mai stato un segreto. Durante uno dei soliti confronti organizzati dagli autori del programma, il vippone si è scontrato con una sue ex fiamma di molti anni fa. Lei è la Contessa, ovvero Patrizia De Blanck. Il vippone ha cercato di farle ricordare un periodo della sua vita e per farlo ha messo in gioco anche il nome della famosa opinionista.

“Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, al ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti”

Questo è ciò che Giucas ha rivelato, al che tutti sono rimasti di stucco sentendo queste sue parole. Perfino lo stesso conduttore ne è rimasto pienamente stupito poiché nessuno se lo sarebbe mai immaginato. L’opinionista però di certo non è stata con le mani in mano.

Ha infatti prontamente replicato, grazie ad un’intervista rilasciata a Vero, secondo la donna non c’è stata alcuna frequentazione. A dire il vero però non ha letteralmente smentito la notizia, poiché ha detto:

“Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?

Lei è attualmente fidanzata con un uomo ben lontano dal mondo dello spettacolo, i due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune. La loro storia d’amore va ormai avanti da parecchi mesi.

Desirèe Cirisano