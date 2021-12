“Ti piacerebbe Alessà” Con Sophie era tutto finto | Si è fatto subito sgamare con Soleil

Alessandro Basciano fa trapelare delle notizie importanti involontariamente, tutti hanno ormai capito che con Sophie era tutto finto, il suo vero obbiettivo è Soleil.

Prima di varcare la porta rossa il nuovo vippone aveva già espresso un suo interesse nei confronti delle due gieffine interessate. Successivamente però con l’evolversi degli eventi lo abbiamo visto coltivare una presunta relazione sentimentale con la concorrente Sophie, la quale non ha minimamente rifiutato alcun flirt. A differenza sua, Soleil ha subito messo in chiaro la situazione ed ha spiegato ad Alessandro che tra lei e lui non ci sarebbe mai stato nulla se non una semplice amicizia. Solo dopo aver sentito queste parole, il ragazzo pieno di sconforto, ha deciso di lanciarsi nella direzione di Sophie.

Quest’ultima però crede che lei sia la prima scelta, non sa che in realtà Alessandro si è già dichiarato alla vippona ricevendo però un bel due di picche. Nonostante questo, sono infinite le voci che circolano sul loro conto. Un dialogo tra i due le confermerebbe ancor di più. A quanto pare in questa sesta edizione del programma sono molti i misteri che lentamente stanno ottenendo risposta. Questo è proprio uno di quelli, per capire realmente cosa si cela dietro i loro comportamenti bisogna infatti osservare attentamente.

Soleil sgama all’istante Alessandro Basciano

Secondo molti, l’entrata di Basciano è stata semplicemente una delle tante trovate degli autori. I quali hanno deciso di movimentare un po’ la situazione leggermente spenta dopo l’uscita dell’ormai ex vippone Alex Belli. Quest’ultimo infatti occupava uno spazio importante in serata. Secondo quanto si vocifera, i piani alti vorrebbero che Alessandro creasse una sorta di triangolo amoroso con le due dirette interessate così da rendere il tutto ancora più frizzante.

A quanto pare però, Sorge ha capito il suo gioco ancora prima che lui potesse iniziare a giocare con lei. Ha infatti messo subito i paletti mettendo in chiaro che tra loro non potrà mai nascere nulla. Perfino la gieffina Sophie, involontariamente ha rivelato un dettaglio importante. Lei sapeva dell’entrata di Basciano già molti mesi fa. Nonostante questo però è caduta nel suo tranello.

Secondo molti, Alessandro vorrebbe intraprende una vera relazione con Soleil solo che attualmente è troppo impegnato a seguire il copione con Sophie. La stessa vippona lo ha subito sgamato senza doverci pensare troppo.