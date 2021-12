GF Vip 6, un altro gravissimo lutto inaspettato in casa: i vipponi in lacrime

Nelle ultime ore il GF Vip 6 si stringe unito ad un concorrente presente all’interno della casa, al quale è stato comunicato un grave lutto. Tutti i dettagli su quanto accaduto.

Questa sesta edizione del programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini ci ha regalato infinita spensieratezza. Gli argomenti trattati infatti, per quanto questi possano risultare anche abbastanza contorti, in realtà erano es sono molto leggeri. Quest’oggi però la gioia ed i sorrisi che i concorrenti sfoggiavano sui loro volti si sono tramutati in lacrime seguite da infinita tristezza. Solo poche ore fa infatti gli autori del reality hanno pensato che fosse doveroso comunicare ad un concorrente presente all’interno della casa, una spiacevole notizia.

Gli occhi da allora sono tutti puntati verso il concorrente che ha appreso via telefonica il tutto. Miriana, vippona presente nel programma ormai da tempo, ha ricevuto una telefonata dalla stessa famiglia, la quale le ha comunicato direttamente la straziante notizia. Un suo caro zio ha lasciato questo mondo. Sentendo queste parole la donna non ha potuto fare altro che scoppiare in un forte pianto di dolore, teneva molto a lui e pensare che quando uscirà dalla casa non potrà più correre fra le sue braccia le ha distrutto il cuore.

Miriana, concorrente del GF Vip 6, viene a conoscenza della morte dello zio

Quella che doveva essere una semplice giornata tranquilla come tutte le altre vissute all’interno della casa condivisa con tutti i concorrenti, si è poi tramutata in una drammatica giornata da voler solo dimenticare. Miriana quest’oggi si è svegliata serena e priva brutti pensieri, nonostante in questi giorni una forte angoscia la stava travolgendo internamente. La donna ha affermato più volte che, in momenti apparentemente sereni, le sembrava di avvertire una sensazione strana. Oggi la notizia della morte dello zio l’ha completamente travolta, il turbine di emozioni struggenti la sta completamente divorando.

Il suo volto si, dopo aver terminato la conversazione con la famiglia, si è rigato tutto di lacrime. I vipponi, vedendo in questo stato hanno messo da parte ogni discordia e sono corsi tutti a stringerla in un caloroso abbraccio nel disperato tentativo di migliorare in qualche modo la situazione. la donna ha affermato che non si sarebbe mai aspettata questa telefonata, d’altronde nessuno potrebbe mai pensare ad una tale notizia.

Ha inoltre affermato che quando ha avvertito lo scopo della chiamata inaspettata, presupponeva che ad averla abbandonata fosse la nonna di ben 103. Lo zio però era molto malato da ormai svariati anni. Nelle prossime ore la donna potrà scegliere se abbandonare la casa così da poter metabolizzare il lutto fra le braccia dei suoi cari. Alcuni discorsi sono stati censurati direttamente dagli autori del reality nel rispetto della situazione.