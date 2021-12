“Tuo figlio non vuole vedere queste schifezze” Le grida fuori dalla casa distruggono Miriana

Panico per Miriana Trevisan fuori dalla casa del gf Vip 6: il figlio non gradisce affatto vedere come si sta comportando là dentro.

Miriana Trevisan è in casa ormai da diverso tempo, e fuori ha diversi affetti a cui manca molto. In primis suo figlio, Nicola, ancora molto piccolo per capire il punto di vista della madre, che si sente molto coinvolta in una relazione amorosa.

Stiamo parlando della relazione tra Miriana e Biagio. Inizialmente il tutto era molto contenuto, ma il freno era da parte di lui. Infatti l’uomo, fuori dalla casa, ha una fidanzata. O meglio, ce l’aveva prima di cominciare una relazione con Miriana e dichiararsi single.

Questa spensieratezza tra i due è durata molto poco, perché sono arrivati poi i ripensamenti da parte di lei. Miriana è single, estrosa, ha voglia di buttarsi nelle cose, ma anche lei ha il suo tallone d’Achille. Di cosa stiamo parlando?

Miriana Trevisan si sente male al GF Vip: rimorsi grandissimi a causa del figlio

Dopo aver cominciato la relazione con Biagio, sono cominciati i problemi. Entrambi si sono compromessi molto. Lui ha dovuto mettere la parola fine ad una relazione che aveva fuori, e lei invece sta pensando al figlio dodicenne che sta fuori dalla casa.

Già qualche giorno fa, l’ex marito di lei aveva rivelato che Nicola era gelosissimo e odiava vederla in televisione con Biagio D’Anelli:

“Nicola è molto legato a Miriana. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino. È un tipico atteggiamento di un figlio maschio della sua età. È un bambino fantastico, sensibile”

Miriana è nera: da fuori le hanno urlato qualcosa nominando il figlio, poi è partita la musica.

È rimasta di merd@ e ha detto "mi viene da vomitare".

Miriana, a noi è da un mese che ci viene da vomitare.#gfvip #miriana #biagio pic.twitter.com/VZbwd4KVgP — la vita è bella 🍀 (@ironia_gfvip) December 27, 2021

La situazione poi è degenerata, perché mentre stava con Biagio all’esterno oggi, una voce fuori campo ha urlato “Miriana, tuo figlio non vuole”. Questo ha causato un grande trauma alla donna, che ha cominciato a sentirsi davvero molto in colpa.

Il suo umore è cambiato improvvisamente, tanto da farle poi venire da vomitare. Il momento in cui ha realizzato cosa stava facendo è stato tremendo per lei , era distrutta.